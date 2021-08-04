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Петербургский избирком снял с выборов «яблочника» Бориса Вишневского

Территориальная избирательная комиссия Центрального района Петербурга отказала в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания оппозиционному депутату Борису Вишневскому.

Как сообщает 4 августа корреспондент «Фонтанки», председатель избирательной комиссии Владимир Соколов рассказал коллегам, что на документе о выдвижении федерального комитета партии не стоит подписи, подтверждающей, что «яблочник» выдвинут в ЗакС именно по 2-му округу Центрального района. Другим нарушением Соколов назвал то, что в документе о выдвижении нет решения коллегиального руководящего органа партии. Сам Вишневский на заседании заявил, что сказанное Соколовым не соответствует действительности, решение о его снятии он назвал политическим.

За отказ в регистрации Вишневскому высказались 9 членов комиссии, четверо были против. Борис Вишневский остаётся кандидатом по партийному списку «Яблока». Его регистрацию подтвердила городская избирательная комиссия.

Ранее избирательные комиссии Петербурга по аналогичным и другим причинам отказали ещё четырём кандидатам от «Яблока» — Любови Дюве, Николаю Громову, Ксении Михайловой и Илье Сиялову.

Глава петербургского горизбиркома Наталья Чечина сообщила «Фонтанке», что пока не в курсе ситуации — жалоб в комиссию не поступало. Представители «Яблока» в горизбиркоме уверены, что решение о снятии их кандидатов с выборов принимали чиновники администрации Петербурга.

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Комментарии (8)

dragvs
Впервые в истории власть в стране захвачена ОПГ.
kerkir
Слава России!
aborigenSPB
Грядут самые "честные" выборы! На карусели, вбросы и прочие политтехнологии деньги кончились, поэтому решили по-простому, не регистрировать неугодных кандидатов. Дёшево и сердито.
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