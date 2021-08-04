На нас смотрит весь мир! Смотри и ты! Новое яркое видео о VI «Фонтанка-SUP»

«Фонтанка-SUP», прошедший в минувшие выходные в Петербурге, не оставил равнодушным никого. В видео «Фонтанки», посвященном событию, вы увидите неподдельные эмоции участников и случайных свидетелей праздника — горожан и гостей Северной столицы.

Главный редактор сайта «Фонтанка.ру» Александр Горшков отметил на закрытии SUP-феста, что в этот день мы все сделали Петербург еще чуточку красивее. «Вы все красавцы и красавицы. На нас сегодня смотрит не только вся страна, а весь мир. Венеция и Париж завидуют нам», — заявил Горшков.

Про весь мир было сказано не случайно. После «Фонтанка-SUP» ведущие мировые СМИ написали о ярком карнавальном заплыве, который прошел в Петербурге благодаря городскому порталу «Фонтанка.ру». Ждем следующего года, чтобы повторить наше главное летнее приключение под девизом «В Питере — плыть!». Уже в ближайшие дни на «Фонтанке» появится большой мультимедийный материал с множеством ярких кадров с прошедшего праздника.

О том, как прошел «Фонтанка-SUP», читайте в рубрике события.