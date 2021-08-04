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На нас смотрит весь мир! Смотри и ты! Новое яркое видео о VI «Фонтанка-SUP»

Новое яркое видео о VI «Фонтанка-SUP», прошедшем в Петербурге 31 июля

Фото: «Фонтанка.ру»
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«Фонтанка-SUP», прошедший в минувшие выходные в Петербурге, не оставил равнодушным никого. В видео «Фонтанки», посвященном событию, вы увидите неподдельные эмоции участников и случайных свидетелей праздника — горожан и гостей Северной столицы.

Новое яркое видео о VI «Фонтанка-SUP», прошедшем в Петербурге 31 июля.

Автор: Константин Селин, «Фонтанка.ру»

Главный редактор сайта «Фонтанка.ру» Александр Горшков отметил на закрытии SUP-феста, что в этот день мы все сделали Петербург еще чуточку красивее. «Вы все красавцы и красавицы. На нас сегодня смотрит не только вся страна, а весь мир. Венеция и Париж завидуют нам», — заявил Горшков.

Про весь мир было сказано не случайно. После «Фонтанка-SUP» ведущие мировые СМИ написали о ярком карнавальном заплыве, который прошел в Петербурге благодаря городскому порталу «Фонтанка.ру». Ждем следующего года, чтобы повторить наше главное летнее приключение под девизом «В Питере — плыть!». Уже в ближайшие дни на «Фонтанке» появится большой мультимедийный материал с множеством ярких кадров с прошедшего праздника.

О том, как прошел «Фонтанка-SUP», читайте в рубрике события.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоялось 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!». За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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Комментарии (1)

Мэн
Хоть что то позитивное,а то заиппали разговорами про вирус
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