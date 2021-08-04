В Петербурге стремительно пустеет «Ленэкспо», а госпитализация упала ниже 250 человек в сутки

Как следует из «Перечня показателей эпидемиологической ситуации в СПб на 04.08.2021», в городе на Неве из 8 366 коек заняты 6 060 (3 августа было 6 212), а за сутки поступили лишь 245 пациентов. В реанимации остаются 583 человека, на ИВЛ — 265.



Во временном госпитале «Ленэкспо» заняты 273 койки (накануне было 312). В «Заре» — 561. На амбулаторном лечении в Петербурге 49 232 пациента с коронавирусом и пневмониями. Накануне было 50 840.



За сутки привиты 28 172 человека. Из них лишь 8 102 сделали первую прививку. Запасов вакцины хватит еще на 159 тысяч человек.

