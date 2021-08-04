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В Петербурге стремительно пустеет «Ленэкспо», а госпитализация упала ниже 250 человек в сутки

Из 8 366 «коронавирусных» коек в Петербурге заняты 6 060

Власти Петербурга второй день продолжают публиковать альтернативную статистику по коронавирусу. На спаде третьей волны можно наблюдать, как освобождаются койки и падает госпитализация в стационары.

Как следует из «Перечня показателей эпидемиологической ситуации в СПб на 04.08.2021», в городе на Неве из 8 366 коек заняты 6 060 (3 августа было 6 212), а за сутки поступили лишь 245 пациентов. В реанимации остаются 583 человека, на ИВЛ — 265.

Во временном госпитале «Ленэкспо» заняты 273 койки (накануне было 312). В «Заре» — 561. На амбулаторном лечении в Петербурге 49 232 пациента с коронавирусом и пневмониями. Накануне было 50 840.

За сутки привиты 28 172 человека. Из них лишь 8 102 сделали первую прививку. Запасов вакцины хватит еще на 159 тысяч человек.

Как писала «Фонтанка», 3 августа в Петербурге впервые за два месяца опубликовали альтернативную статистику по коронавирусу. Традиция прервалась перед началом ПМЭФ.

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Комментарии (8)

latnik
В Петербурге стремительно приближается День Выборов!!!!
Zloi_prohozhiy
так выборы скоро
MikeRed
При этом в Китае вспышка коронавируса, которая не сходит с заголовков западных СМИ. 90 новых случаев в понедельник. Во всем Китае.
Вспышка в Ухане (Wuhan). 11 млн жителей.
3 человека заболели. Все службы на ушах.

В Шотландии, при той же численности населения как и в Петербурге. Там где у них 9, у нас 70. Смертность в день от ковида.

Люди на улицах не падают, но ситуация то жесть. Клоака клоакой.
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