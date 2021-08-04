Спецклиника НИИ гриппа им. Смородинцева будет работать в обычном режиме с 23 августа

Специализированная клиника НИИ гриппа имени Смородинцева возобновит работу в штатном режиме с 23 августа. Медучреждение было перепрофилировано под пациентов COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба больницы на странице во «ВКонтакте».

Там оказывают консультативно-диагностическую помощь пациентам, осуществляют терапию хронических вирусных гепатитов и проводят испытания новых лечебных и профилактических препаратов.



Ранее глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что городские стационары возвращаются к обычной работе вслед за федеральными. Привычных пациентов уже принимают Мариинская больница, больница Святителя Луки и больница №2. Об этом он сообщил 2 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».

