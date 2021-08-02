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В Петербурге ограничили направление коронавирусных больных в федеральные стационары

Федеральные клиники свернут коронавирусные койки ради обычной работы уже в августе, если позволит эпидемическая ситуация, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец. Сейчас в них ограниченно направляют пациентов.

«С сегодняшнего дня ограничено направление пациентов в федеральные учреждения, ряд из них. Планируем к концу августа месяца все федеральные медицинские учреждения вернуть к обычному режиму работы. При уменьшении нагрузки на стационары мы, естественно, будем выводить их в обычный режим работы в опережающем темпе», — заявил Лисовец 2 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».

Городские больницы также, по его словам, возвращаются к нормальной работе. Привычных пациентов уже принимают Мариинская больница, больница Святителя Луки и больница №2.

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Комментарии (2)

MarinaTs
Бред какой-то…. Как это «мы ограничили»? Типа кто не вписывается в статистику хоть сдохнете дома без кислорода, так что ли?
Mimic
В новости рядом пишут о том, что "ситуация не нормализовалась" и целую тучу госпитализируют ежедневно.

И как это все вообще понимать? Поток какого-то бесконечного бреда.
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