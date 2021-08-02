В Петербурге ограничили направление коронавирусных больных в федеральные стационары

Федеральные клиники свернут коронавирусные койки ради обычной работы уже в августе, если позволит эпидемическая ситуация, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец. Сейчас в них ограниченно направляют пациентов.



«С сегодняшнего дня ограничено направление пациентов в федеральные учреждения, ряд из них. Планируем к концу августа месяца все федеральные медицинские учреждения вернуть к обычному режиму работы. При уменьшении нагрузки на стационары мы, естественно, будем выводить их в обычный режим работы в опережающем темпе», — заявил Лисовец 2 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».