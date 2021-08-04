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После публикации «Фонтанки» и жалоб жителя на юге Петербурга убрали дерево, упавшее два дня назад

На улице Пилотов убрали упавшее на машины дерево лишь спустя два дня

Упавшее во время понедельничного шторма в Московском районе дерево убрали. Оно повредило два автомобиля и угрожало упасть на вход в парадную.

Как рассказали «Фонтанке» читатели 4 августа, около 3 утра 3 августа на улице Пилотов, 15/1, на припаркованные машины упало дерево. Обращения на городской портал и звонки начальнику участка не помогли: проблему никто не комментировал и деревом заняться не спешил.

«Фонтанка» направила запрос в управляющую компанию «Пулковская усадьба», однако ответа не последовало. После новости и обращения жителей дома во все возможные органы проблема разрешилась: около 11:30 на место приехали сотрудники МЧС.

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«Только что приехали МЧС и все сделали. Никаких заявок к ним не поступало. Граждане сами их нашли, и по их обращению они приехали. УК абсолютно ничего не сделала для устранения проблемы», — рассказал читатель «Фонтанки».

От ночного шторма пострадали и другие районы города. Согласно статистике комблага, в ночь на 3 августа ветер повалил в Петербурге 94 дерева, причем больше всего — 13 — в Красносельском районе.

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Комментарии (1)

firma
Да после публикации фонтанки началась прививочная компания, чего уж говорить..
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