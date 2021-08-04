Упавшее во время понедельничного шторма в Московском районе дерево убрали. Оно повредило два автомобиля и угрожало упасть на вход в парадную.



Как рассказали «Фонтанке» читатели 4 августа, около 3 утра 3 августа на улице Пилотов, 15/1, на припаркованные машины упало дерево. Обращения на городской портал и звонки начальнику участка не помогли: проблему никто не комментировал и деревом заняться не спешил.



«Фонтанка» направила запрос в управляющую компанию «Пулковская усадьба», однако ответа не последовало. После новости и обращения жителей дома во все возможные органы проблема разрешилась: около 11:30 на место приехали сотрудники МЧС.