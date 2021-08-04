Маршрутчик в грубой форме отказался везти петербургского программиста с ДЦП. За инвалида вступился пассажир

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов рассказал 3 августа о крайне неприятной истории, которая произошла с ним в городской маршрутке. Молодой человек решил ехать домой не на такси, о чём пожалел. Но всё закончилось хорошо благодаря одному из пассажиров, который вступился за инвалида.
«Подъезжает маршрутка, я голосую, сажусь в нее, передо мной заходит еще один парень. Водитель — кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: «Выходи, не повезу тебя». Я сначала думаю: «Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было». Обращается к человеку, который зашел передо мной: «Зачем ты его притащил?» Человек ничего не понимает, отдает 50 рублей за проезд и в результате непонятной перепалки сбегает», — рассказывает Иван на своей странице в Facebook.
Через 500 метров, со слов программиста, водитель остановился, открыл дверь и потребовал от него выйти.
«Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой, в наколках, идет к водителю, я думаю: «Ща убивать будет». Спрашивает: «Ну че ты к инвалиду пристал? Едь давай». Водитель отвечает: «Нет, шайтан, не повезу, он не знает, куда едет, нет, мне не надо». Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали», — описывает события Иван.
Далее, как рассказал петербуржец, пассажир-заступник сел обратно и закрыл лицо руками, поражаясь происходящему.
«Я сквозь сиденья показываю крупно надпись «Спасибо». Мужик улыбается.
Доехали мы очень беспокойно — водитель постоянно оборачивался, потом на своем басурманском жаловался товарищам», — завершил рассказ программист, добавив, что живет в постоянном страхе оказаться в подобной ситуации.
21-летний программист-самоучка вошёл в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Он разрабатывает программы, которые позволяют общаться людям с проблемами речи. Подробнее об Иване Бакаидове можно узнать из материала «Фонтанки».