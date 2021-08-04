Маршрутчик в грубой форме отказался везти петербургского программиста с ДЦП. За инвалида вступился пассажир

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов рассказал 3 августа о крайне неприятной истории, которая произошла с ним в городской маршрутке. Молодой человек решил ехать домой не на такси, о чём пожалел. Но всё закончилось хорошо благодаря одному из пассажиров, который вступился за инвалида.



«Подъезжает маршрутка, я голосую, сажусь в нее, передо мной заходит еще один парень. Водитель — кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: «Выходи, не повезу тебя». Я сначала думаю: «Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было». Обращается к человеку, который зашел передо мной: «Зачем ты его притащил?» Человек ничего не понимает, отдает 50 рублей за проезд и в результате непонятной перепалки сбегает», — рассказывает Иван на своей странице в Facebook.

