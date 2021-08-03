Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию после инцидента с Тимановской

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова (серебряный призер чемпионата Европы в помещении в пятиборье) заявила, что решила не возвращаться на родину после произошедшего с Кристиной Тимановской. Об этом спортсменка 3 августа написала в своем Instagram.
«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу но и лишиться жизни... Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим», — написала Максимова.
Она сейчас находится в Германии вместе с мужем Андреем Кравченко (серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в десятиборье). В июне спортсменка выиграла Кубок Белоруссии, но на Олимпиаду не поехала, так как не выполнила квалификационный норматив. «Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм», — написала Максимова.