FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +20
72.87р86.56р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
13
Печать

Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию после инцидента с Тимановской

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова (серебряный призер чемпионата Европы в помещении в пятиборье) заявила, что решила не возвращаться на родину после произошедшего с Кристиной Тимановской. Об этом спортсменка 3 августа написала в своем Instagram.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу но и лишиться жизни... Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим», — написала Максимова.

Она сейчас находится в Германии вместе с мужем Андреем Кравченко (серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в десятиборье). В июне спортсменка выиграла Кубок Белоруссии, но на Олимпиаду не поехала, так как не выполнила квалификационный норматив. «Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм», — написала Максимова.

Кристина Тимановская — бегунья на 100 и 200 метров. Из-за проблем с заявкой белорусские тренеры поставили ее на эстафету 4 по 400 метров. Это возмутило спортсменку, о чем она рассказала в своем инстаграме, обвинив тренерский штаб в непрофессионализме. В ответ на это руководство сборной Белоруссии сняло ее со всех стартов и попыталось отправить в Минск. Однако Тимановская вновь через соцсети сообщила, что хочет выступить на Олимпиаде, но вместо этого ее насильно возвращают на родину. Уже в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции. Те взяли ее под защиту до выяснения всех обстоятельств. Бегунья заявила, что в Белоруссии ее посадят в тюрьму. МОК начал расследование. Муж Тимановской уже покинул Белоруссию и уехал в Киев. Самой спортсменке выдали польскую визу, 4 августа она должна улететь в Варшаву.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

261896911
Интересно, от белорусского гражданства откажется?
266081655
Беларусы разбегаются в разные стороны.... Из "социального государства".... "Государства для жизни"....
265056402
может это такой ход в обход. Деньги там, политика. Если дом у батьки, тогда что в Киеве и Польше. Там наверное можно делать что хочешь, пока топор не влетит из-за гор
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний