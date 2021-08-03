По информации «Фонтанки», 3 августа в Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшего майора полиции, 51-летнего Гребкова. Ему вменяют «мошенничество в сфере страхования группой лиц» и заодно «мошенничество при получении выплат в крупном размере». По данным нашего издания, последнее время им интересовалось Управление собственной безопасности ГУ МВД, хотя подозреваемый уволился со службы из 11-го отдела полиции Фрунзенского района еще 7 лет назад.
Другое дело, что еще в начале года он записал проникновенное обращение в «Тик-Токе». Он публично заявил, что получил увечья на службе, хотел приватизировать служебное жилье, но его выселяют (как уточнили «Фонтанке» в полицейском главке, квартира была предоставлена из резерва администрации района).
К тому же в своей речи он убедительно расставил акценты для молодых сотрудников: мол, ребята, подумайте о себе, когда будет очередной несанкционированный митинг. Вам проломят голову, вы станете не нужны и квартиру вашу отберут.
По версии Следственного комитета, перед увольнением Гребков подделал медицинские документы, позволившие получить инвалидность. Затем подал заявление в компанию «ВТБ Страхование», у которой заключён контракт с МВД. В результате, страховая выплатила ему 1,1 млн рублей. Эти же документы об инвалидности позволили получить 25-процентную надбавку к пенсии за выслугу лет. Так, за 7 лет из казны ему набежало под полмиллиона лишнего.
По данным нашего издания, в прошлом майор отпущен под обязательство о явке. Даже не под подписку о невыезде. И здесь возможно продолжение: журналисту нашего издания известно, что эта история выросла из более серьезного уголовного дела.
Наше издание сообщало и об этом — в начале года прошли обыски в поликлинике МВД на Малой Морской, где, по мнению следствия, готовились фальшивые медицинские заключения.