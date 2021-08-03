По информации «Фонтанки», 3 августа в Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшего майора полиции, 51-летнего Гребкова. Ему вменяют «мошенничество в сфере страхования группой лиц» и заодно «мошенничество при получении выплат в крупном размере». По данным нашего издания, последнее время им интересовалось Управление собственной безопасности ГУ МВД, хотя подозреваемый уволился со службы из 11-го отдела полиции Фрунзенского района еще 7 лет назад.

Другое дело, что еще в начале года он записал проникновенное обращение в «Тик-Токе». Он публично заявил, что получил увечья на службе, хотел приватизировать служебное жилье, но его выселяют (как уточнили «Фонтанке» в полицейском главке, квартира была предоставлена из резерва администрации района).

К тому же в своей речи он убедительно расставил акценты для молодых сотрудников: мол, ребята, подумайте о себе, когда будет очередной несанкционированный митинг. Вам проломят голову, вы станете не нужны и квартиру вашу отберут.