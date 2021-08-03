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УСБ: «Кто здесь инвалид?» В Петербурге правдорубу из «Тик-Тока» вменили обман «ВТБ Страхования» на 1,5 млн

Бывшего майора полиции Петербурга после выступления в «Тик-Токе» заподозрили в страховом мошенничестве

Только что родилось уголовное дело о том, что бывший майор полиции 7 лет назад «нарисовал» себе инвалидность. Есть две версии, почему он стал интересен УСБ: либо в «Тик-Токе» сказал лишнее, либо все дело в поликлинике ГУ МВД.

По информации «Фонтанки», 3 августа в Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшего майора полиции, 51-летнего Гребкова. Ему вменяют «мошенничество в сфере страхования группой лиц» и заодно «мошенничество при получении выплат в крупном размере». По данным нашего издания, последнее время им интересовалось Управление собственной безопасности ГУ МВД, хотя подозреваемый уволился со службы из 11-го отдела полиции Фрунзенского района еще 7 лет назад.

Другое дело, что еще в начале года он записал проникновенное обращение в «Тик-Токе». Он публично заявил, что получил увечья на службе, хотел приватизировать служебное жилье, но его выселяют (как уточнили «Фонтанке» в полицейском главке, квартира была предоставлена из резерва администрации района).

К тому же в своей речи он убедительно расставил акценты для молодых сотрудников: мол, ребята, подумайте о себе, когда будет очередной несанкционированный митинг. Вам проломят голову, вы станете не нужны и квартиру вашу отберут.

По версии Следственного комитета, перед увольнением Гребков подделал медицинские документы, позволившие получить инвалидность. Затем подал заявление в компанию «ВТБ Страхование», у которой заключён контракт с МВД. В результате, страховая выплатила ему 1,1 млн рублей. Эти же документы об инвалидности позволили получить 25-процентную надбавку к пенсии за выслугу лет. Так, за 7 лет из казны ему набежало под полмиллиона лишнего.

По данным нашего издания, в прошлом майор отпущен под обязательство о явке. Даже не под подписку о невыезде. И здесь возможно продолжение: журналисту нашего издания известно, что эта история выросла из более серьезного уголовного дела.

Наше издание сообщало и об этом — в начале года прошли обыски в поликлинике МВД на Малой Морской, где, по мнению следствия, готовились фальшивые медицинские заключения.

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Комментарии (11)

Peshechodig
Чо то мне кажется кто то обиделся на высказывания и решил покарать
viking
ой дурак
Skazochny
пересекался с ним лично лет 10 назад, адекватный мужик.
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