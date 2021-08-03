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Росприроднадзор объяснил, почему на реках Петербурга появились радужные пятна после ливня

Пришедшие в Петербург дожди могут вызвать радужные и мутно-коричневые пятна на реках и каналах города. Всему виной дорожная грязь и забитые ливневки.

Как сообщает 3 августа пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, ведомство видит риски появления на водных объектах Петербурга радужных разводов из-за дождей.

По информации специалистов, менее чем за сутки в городе выпало почти 2/3 месячной нормы осадков. Вместе с водой в реки и каналы с улично-дорожной сети уходят загрязняющие вещества.

«Это обстоятельство обусловлено отсутствием очистки ливневой канализации в Северной столице. Таким образом, при одномоментном выпадении большого количества осадков на реках и каналах могут появляться радужные разводы и тонкая пленка нефтепродуктов. Кроме того, не исключены случаи размыва неукрепленной береговой линии, что может привести к появлению мутно-коричневых разводов на акватории», — говорится в сообщении управления.

Северо-Западное управление Росприроднадзора

«Фонтанка» писала, что 2 августа стихия прошлась по Петербургу. Порывы ветра достигали 20 м/с, выпало 49 миллиметров осадков. Больше всего от ливня пострадали Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы. В городе затопило несколько улиц и подвалов домов.

По данным синоптиков, осадки не прекратятся и сегодня. Дождь будет идти до позднего вечера. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

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