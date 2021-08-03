Росприроднадзор объяснил, почему на реках Петербурга появились радужные пятна после ливня

Как сообщает 3 августа пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, ведомство видит риски появления на водных объектах Петербурга радужных разводов из-за дождей.



По информации специалистов, менее чем за сутки в городе выпало почти 2/3 месячной нормы осадков. Вместе с водой в реки и каналы с улично-дорожной сети уходят загрязняющие вещества.



«Это обстоятельство обусловлено отсутствием очистки ливневой канализации в Северной столице. Таким образом, при одномоментном выпадении большого количества осадков на реках и каналах могут появляться радужные разводы и тонкая пленка нефтепродуктов. Кроме того, не исключены случаи размыва неукрепленной береговой линии, что может привести к появлению мутно-коричневых разводов на акватории», — говорится в сообщении управления.