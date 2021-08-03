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Петербург из-за ливня к утру рискует уйти под воду. Местами уже ушёл

Петербург начинает медленно, но верно затапливать. Первыми моря во дворах и на дорогах заметили жители Петродворцового района. Видео появились в соцсетях вечером 2 августа.

В Ломоносове затопило территорию перед вокзалом. Местные жители шутят, что теперь это причал. В комментариях пишут, что на улице Победы, 11А и 11Б уже 5 сантиметров воды, и ливневка не справляется.

В Петергофе на Гостилицком шоссе образовался водоём, весьма опасный для любителей погонять.

«Надеюсь, никто не влетит в эту лужу на скорости, её не особо видно в такую погоду, тут и 60 километров будет достаточно, чтобы улететь, ну или акваудар словить», — предупредил автор видео.

В центре Петербурга дождь затопил квартиры дома на Невском проспекте. Здание стоит без кровли из-за капремонта.

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Комментарии (10)

ШАХ
На юге нешуточный ветер и хлещет дождь. Тротуара к дома уже не видно..
Семён Лобкотрясов
Как долго я этого ждал
Wadim_
Где ливень-то нашли? унылый дождег)
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