В Ломоносове затопило территорию перед вокзалом. Местные жители шутят, что теперь это причал. В комментариях пишут, что на улице Победы, 11А и 11Б уже 5 сантиметров воды, и ливневка не справляется.
В Петергофе на Гостилицком шоссе образовался водоём, весьма опасный для любителей погонять.
«Надеюсь, никто не влетит в эту лужу на скорости, её не особо видно в такую погоду, тут и 60 километров будет достаточно, чтобы улететь, ну или акваудар словить», — предупредил автор видео.
В центре Петербурга дождь затопил квартиры дома на Невском проспекте. Здание стоит без кровли из-за капремонта.