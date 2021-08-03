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Смольный «нарисовал» линию метро до станции «Сосновая Поляна»

В Петербурге опубликован проект планировки территории для продолжения коричневой линии метро

Документ, где содержится проект планировки и межевания территории для строительства Красносельско-Калининской линии метро, опубликован на сайте Смольного. Ранее суд «разморозил» ее проектирование.

Проект постановления правительства об утверждении ППТ для участка «Казаковская» — «Сосновая Поляна» вывешен 3 августа. Сам проект планировки выполнен ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» по заказу КРТИ. Протяженность участка составит 30,4 км, пропускная способность 40,8 тысячи человек в час.

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Напомним, за уже строящейся «Юго-Западной» («Казаковская») на коричневой линии должны появиться «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». «Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях, которые споровождали конкурс на проектирование этого участка: после долгих судебных разбирательств контракт достался московскому «Метрогипротрансу». Ввод четырех новых станций, согласно схеме развития метрополитена, состоится не ранее 2028 года.

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Комментарии (7)

261844081
Да пишите сразу 2100. Я сейчас не шучу, вполне реально. Обещали Сосновую поляну ещё в 80-х построить, пол века прошло. Может правнуки увидят и до метро не 1,5 часа в пробке будут стоять в 1 сторону. Без маршруток вообще кирдык тут наступит с 22года
hedgehog_
30км?! ТРИДЦАТЬ? это примерно 15 станций?
footballer13
Тю, нарисовать-то всё что угодно можно. Хоть до Москвы.
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