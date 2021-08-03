Проект постановления правительства об утверждении ППТ для участка «Казаковская» — «Сосновая Поляна» вывешен 3 августа. Сам проект планировки выполнен ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» по заказу КРТИ. Протяженность участка составит 30,4 км, пропускная способность 40,8 тысячи человек в час.
Напомним, за уже строящейся «Юго-Западной» («Казаковская») на коричневой линии должны появиться «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». «Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях, которые споровождали конкурс на проектирование этого участка: после долгих судебных разбирательств контракт достался московскому «Метрогипротрансу». Ввод четырех новых станций, согласно схеме развития метрополитена, состоится не ранее 2028 года.