Коронавирус вернулся в Ухань. Тестировать будут всё население города

На родине COVID-19 снова стали выявлять случаи заражения, поэтому власти решили протестировать 11 миллионов человек.



«В Ухане сообщили о семи случаях заражения COVID-19, тем самым побив рекорд с нулевым уровнем инфицирования с июня 2020 года», — сообщает 3 августа издание Global Times.



Первым заболевшим был житель района Чжуанькоу, который заразил ещё шесть человек. Власти опасаются, что в городе могут быть и другие инфицированные. В Ухане начинают общегородское тестирование на COVID-19. Кроме того, будут усилены меры предосторожности в метро и учебных заведениях.



Ухань называют родиной коронавируса, откуда он распространился по всему миру. Одной из версии считается появление COVID-19 на местном рынке, однако некоторые полагают, что вирус мог «сбежать» из лаборатории.

