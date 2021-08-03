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Коронавирус вернулся в Ухань. Тестировать будут всё население города

В китайском городе Ухань выявлены новые случаи заражения коронавирусом

На родине COVID-19 снова стали выявлять случаи заражения, поэтому власти решили протестировать 11 миллионов человек.

«В Ухане сообщили о семи случаях заражения COVID-19, тем самым побив рекорд с нулевым уровнем инфицирования с июня 2020 года», — сообщает 3 августа издание Global Times.

Первым заболевшим был житель района Чжуанькоу, который заразил ещё шесть человек. Власти опасаются, что в городе могут быть и другие инфицированные. В Ухане начинают общегородское тестирование на COVID-19. Кроме того, будут усилены меры предосторожности в метро и учебных заведениях.

Ухань называют родиной коронавируса, откуда он распространился по всему миру. Одной из версии считается появление COVID-19 на местном рынке, однако некоторые полагают, что вирус мог «сбежать» из лаборатории.

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Комментарии (6)

Swebaka
Они население города умудряются тестировать в кротчайшие сроки, а у нас всё ещё 2-3 дня... тянут. Статистику согласовывают. видимо.
Cashmare
обновление скачалось
Жора__
всё г.... из Китая!
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