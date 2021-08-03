Дипломаты рассказали о состоянии россиян, госпитализированных после ДТП в Турции

Четверо россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, прооперированы. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье 3 августа, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.



«По ситуации на 10:00 (мск) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате провинции Анталья, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования. Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности», — рассказали дипломаты.

