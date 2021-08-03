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Дипломаты рассказали о состоянии россиян, госпитализированных после ДТП в Турции

Четверо россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, прооперированы. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье 3 августа, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

«По ситуации на 10:00 (мск) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате провинции Анталья, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение. Остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования. Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности», — рассказали дипломаты.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом, который ехал из турецкого курортного города Манавгат в аэропорт, погибли четверо россиян. Госпитализировали еще 16 человек. Всего в автобусе было 22 россиянина, 9 из них — дети. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус врезался в бетонное ограждение, перевернулся и вылетел на встречку.

В генконсульстве уточнили, что занимаются подготовкой документов для репатриации тел погибших на родину.

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