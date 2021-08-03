Дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений скоростного режима за месяц

В июле дорожные комплексы фотовидеофиксации выявили в Петербурге 1,22 миллиона случаев нарушения правил дорожного движения. Причем 1,2 миллиона (
Второе и третье место в этом антирейтинге занимают движение по обочине (11,2 тысячи) и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (6,6 тысячи). В общей сложности с начала этого года дорожные комплексы зафиксировали уже более 3 миллионов нарушений правил дорожного движения.
Ранее «Фонтанка» писала, что на улицах Петербурга заработали более сотни новых комплексов контроля скорости. Оставшуюся часть из 240 запланированных к установке в этом году камер планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.