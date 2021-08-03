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Дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более миллиона нарушений скоростного режима за месяц

Более 1 млн превышений скорости зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в июле

В июле дорожные комплексы фотовидеофиксации выявили в Петербурге 1,22 миллиона случаев нарушения правил дорожного движения. Причем 1,2 миллиона (98 %) от общего количества зафиксированных нарушений — это превышения скоростного режима. Об этом 3 августа сообщили в комитете по информатизации и связи Смольного.

Второе и третье место в этом антирейтинге занимают движение по обочине (11,2 тысячи) и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (6,6 тысячи). В общей сложности с начала этого года дорожные комплексы зафиксировали уже более 3 миллионов нарушений правил дорожного движения.

Ранее «Фонтанка» писала, что на улицах Петербурга заработали более сотни новых комплексов контроля скорости. Оставшуюся часть из 240 запланированных к установке в этом году камер планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

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Комментарии (10)

covid19
я за ограничение 10 км/ч, пусть все постоят, зато никто не умрет хотяяяя.... в жару, в пробке, в набитой человеками маршрутке, тоже не очень
***_555
Нужны комплексы, отслеживающие выезд за стоп-линию на жёлтый.
SWd
Штрафы такие, что их можно оплачивать как абонемент за превышение. Если бы ГИБДД реально заботила безопасность ДД, скорость уже давно была бы ограничена 50кмч и штраф тысяч 20 за превышение на 1 кмч. Даже научный центр ГИБДД об этом говорит, но у руководства ГИБДД задача - собирать штрафы, а не безопасность. Тут и пододы несколько другие.
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