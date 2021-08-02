«В обществе должно быть полное неприятие таких методов». Глава ЦИК призвала дать бой кандидатам-двойникам

«В ряде случаев меняют фамилию, имя и даже отчество — идут даже на это, чтобы поучаствовать в грязных технологиях. К сожалению, закон не содержит прямого запрета на такие технологии, и если такие кандидаты подают все документы правильно оформленными, мы должны их зарегистрировать», — отметила Памфилова. Впрочем, она уверена, что обмануть избирателей не удастся.

«Наши избиратели — люди образованные, грамотные, подготовленные. Надеюсь, что они смогут отличить настоящего кандидата от его двойников. Но мы должны им в этом помочь. Если кандидат незадолго до выборов сменил фамилию и имя, в соответствии с законом в бюллетене указываются прежние фамилия, имя и отчество. Избиратель может видеть, какой кандидат идет под своим именем, а какой использовал чужое имя», — добавила она.



Памфилова призвала «дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии».



«В обществе должно быть полное неприятие таких методов», — заключила глава ЦИК.



Отметим, что в Петербурге технология двойников используется в центре города. Во втором округе на выборы в Законодательное собрание заявились двое самовыдвиженцев: 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский. Оба недавно сменили имя и фамилию. Одним из них оказался Виктор Иванович Быков, соратник и помощник вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва (он баллотируется в Государственную думу по 216 округу в центре города), другой, до недавнего времени Алексей Шмелёв, работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп». Также один из сменивших фамилию выдвигается против яблочника Бориса Лазаревича Вишневского в Государственную думу по 216 округу.

