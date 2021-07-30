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Асад обещал Путину, что не сбежит: «Я не Янукович»

Глава Сирии Башар Асад еще в 2015 году передал личное сообщение Владимиру Путину, которое могло повлиять на принятие решений российским президентом. Об этом 30 июля в интервью «Регнуму» рассказал председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

«ИППО — первая организация, которая оказала сирийцам гуманитарную помощь, направив 16 тонн грузов. Первый, кто шесть лет назад поехал встречаться с Башаром Асадом с письмом от президента Владимира Путина, когда наше посольство в столице Сирии уже было готово к эвакуации, был Ваш покорный слуга. Тогда Башар Асад просил передать Владимиру Путину — «пусть не переживает, я не Янукович, никуда не сбегу». Для Владимира Владимировича это был серьезный аргумент, я знаю, что говорю», — заявил Степашин.

Напомним, Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год, во время Майдана он покинул страну, власть перешла к оппозиции.

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Комментарии (5)

Brevnault
Янукович и из Сирии тоже сбежал?
chip1
Да, за событиями с ковидом как то сирийские шахматы нашего президента совсем забылись, что там хоть происходит, наши победили?
Эд Хэммет
Януковича с Асадом объединяет ещё то, что оба уголовники. Янукович так аж дважды судимый...
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