Асад обещал Путину, что не сбежит: «Я не Янукович»

Глава Сирии Башар Асад еще в 2015 году передал личное сообщение Владимиру Путину, которое могло повлиять на принятие решений российским президентом. Об этом 30 июля в интервью «Регнуму» рассказал председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.



«ИППО — первая организация, которая оказала сирийцам гуманитарную помощь, направив 16 тонн грузов. Первый, кто шесть лет назад поехал встречаться с Башаром Асадом с письмом от президента Владимира Путина, когда наше посольство в столице Сирии уже было готово к эвакуации, был Ваш покорный слуга. Тогда Башар Асад просил передать Владимиру Путину — «пусть не переживает, я не Янукович, никуда не сбегу». Для Владимира Владимировича это был серьезный аргумент, я знаю, что говорю», — заявил Степашин.

