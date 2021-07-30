Юный петербуржец идёт под суд за осквернение Вечного огня. Камера запомнила убегающих девиц

Юного жителя Петербурга будут судить за хулиганское надругательство над мемориалом в центре города. Судя по камерам, он шалил не в одиночестве.



Как сообщает горпрокуратура 30 июля, обвинительное заключение утверждено в отношении 19-летнего петербуржца. Он единственный фигурант дела об осквернении Вечного огня на Марсовом поле. По версии следствия, юноша в ночь на 26 февраля «из хулиганских побуждений, демонстративно, цинично, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения», положил ком снега в сопло мемориала. Разбирать его дело будут в мировом судебном участке № 199 . Часть 1 статьи 244 УК предполагает штраф, обязательные либо исправительные работы или до трёх месяцев ареста.