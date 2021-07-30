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Юный петербуржец идёт под суд за осквернение Вечного огня. Камера запомнила убегающих девиц

Петербуржец может получить до трёх месяцев ареста за погасший Вечный огонь

Юного жителя Петербурга будут судить за хулиганское надругательство над мемориалом в центре города. Судя по камерам, он шалил не в одиночестве.

Как сообщает горпрокуратура 30 июля, обвинительное заключение утверждено в отношении 19-летнего петербуржца. Он единственный фигурант дела об осквернении Вечного огня на Марсовом поле. По версии следствия, юноша в ночь на 26 февраля «из хулиганских побуждений, демонстративно, цинично, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения», положил ком снега в сопло мемориала. Разбирать его дело будут в мировом судебном участке № 199. Часть 1 статьи 244 УК предполагает штраф, обязательные либо исправительные работы или до трёх месяцев ареста.

По информации «Фонтанки», изначально предполагалось, что Вечный огонь закидали снегом девушки. Их полицейские увидели на записях с камер видеонаблюдения. Искали двух особ 17–20 лет, из примет — зелёный плащ у первой и куртка с белыми лампасами у второй.

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Комментарии (4)

Иван Драго
Много не дадут понятно. Нужно ввести более действенный метод. Судебный запрет на проживание в г. Ленинград (СПб -кому как нравится) на 25 лет. Это касается хулиганского вандализма Закрашивание маркером картин и прочее. Не можешь жить в городе живи в селе.
Валерий Мазнев
Вали его на пол! Ломай ему хрен! Ногами его ногами, злодеюку! Кстати- по современной идеологии- на Марсовом поле захоронены экстремисты, практически террористы- бунтовщики! У них запросто могли быть пластиковые стаканчики! Они, страшно сказать, приветствовали свержение святого, невинно замученного злыднями ЦАРЯ! А сколько героических полицейских, верных защитников законного режима погибло....
Чёрт Опасный
Ни в коем разе не оправдывая дурака, всё же не могу понять насчёт "из хулиганских побуждений, демонстративно, цинично, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения"

Кому и что он демонстрировал там ночью?
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