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После массовой драки на юго-востоке Петербурга отдыхать в изолятор отправили шестерых

Шесть человек арестованы за неповиновение полиции, которая приехала разнимать участников драки у гостиницы в Невском районе Петербурга. Самому строптивому предстоит обживаться в спецприёмнике почти две недели.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 30 июля, Невский райсуд привлёк к административной ответственности Хушкадама Алимшоева, Окимшо Азизбекова, Бахрома Бахтиева, Шамса Акелова, Назарали Аюбова и Зайниддина Вохидова.

Пятеро арестованы на десять суток. Алимшанову за нежелание предъявлять документы и ехать в отдел полиции назначили 13 суток в спецприёмнике.

Шестеро правонарушителей были в числе задержанных 28 июля у гостиницы на проспекте Большевиков. Как сообщала «Фонтанка», полиция и скорая выехали туда около девяти часов вечера после того, как постояльцы начали излишне бурно выяснять отношения. По предварительной информации, конфликт на бытовой почве произошёл между шестью уроженцами Чечни и четырьмя уроженцами Таджикистана.

24-летнего чеченца увезли в больницу, девять человек задержали, ещё около 70 постояльцев доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

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Комментарии (4)

Яхта
Откатать пальцы у всех хулиганов и на родину, без права обрптно в Россию вернуться,
Семён Лобкотрясов
70 постояльцев доставили в отдел? Представляю какая "оргия" там творилась.
aaignat
А с какой целью все эти люди находились здесь? Может это террористы или вербовщики игила?
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