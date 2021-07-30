После массовой драки на юго-востоке Петербурга отдыхать в изолятор отправили шестерых

Шесть человек арестованы за неповиновение полиции, которая приехала разнимать участников драки у гостиницы в Невском районе Петербурга. Самому строптивому предстоит обживаться в спецприёмнике почти две недели.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 30 июля, Невский райсуд привлёк к административной ответственности Хушкадама Алимшоева, Окимшо Азизбекова, Бахрома Бахтиева, Шамса Акелова, Назарали Аюбова и Зайниддина Вохидова.
Пятеро арестованы на десять суток. Алимшанову за нежелание предъявлять документы и ехать в отдел полиции назначили 13 суток в спецприёмнике.
Шестеро правонарушителей были в числе задержанных 28 июля у гостиницы на проспекте Большевиков. Как сообщала «Фонтанка», полиция и скорая выехали туда около девяти часов вечера после того, как постояльцы начали излишне бурно выяснять отношения. По предварительной информации, конфликт на бытовой почве произошёл между шестью уроженцами Чечни и четырьмя уроженцами Таджикистана.
24-летнего чеченца увезли в больницу, девять человек задержали, ещё около 70 постояльцев доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.