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Победитель «Фонтанки-SUP» 2020 года среди корпоративных команд готовится к новым успехам

Команда компании Setl Group на «Фонтанка-SUP-2020» выиграла победу в номинации «Лучший корпоративный экипаж». Как рассказал представитель команды в 2021-м, сдавать позиции они не собираются.

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«Действительно, в 2020 году коллектив Setl Group сходу победил в конкурсе за звание «Лучшего корпоративного экипажа» фестиваль-карнавала, и сегодня мы не собираемся сдавать позиции. Как говорится, дальше — больше! Наша команда стала опытнее, многочисленнее, ярче, и мы с нетерпением ждем нового увлекательного приключения!» — подчеркнули в Setl Group.

В компании добавили, что в 2021 году для участия в заплыве по рекам и каналам заявилось более двухсот сотрудников.

«Среди них немало настоящих ценителей сапсерфинга, которые просто не могли упустить возможности принять участие в главном заплыве лета — в самом центре Санкт-Петербурга!» — заявили в Setl Group.

Всего в «Фонтанка-SUP-2021» участвуют 18 корпоративных команд.

Партнеры «Фонтанка-SUP-2021»:

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнер — компания Bestway
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
Life партнер — GloraX Life
Командный партнер — Setl Group
ТВ-партнер — ТНТ

Серф-партнер — проект Wantsup_spb

Партнеры:

Сервис доставки Лента Онлайн

Группа «Эталон»

РСТИ (Росстройинвест)

Компания «Формула Теннис-Хоккей»

DIDRIKSONS

Проект 111

Кондитерская «Тройка»

World Class

Архыз Сервис

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.
Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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