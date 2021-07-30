Победитель «Фонтанки-SUP» 2020 года среди корпоративных команд готовится к новым успехам

«Действительно, в 2020 году коллектив Setl Group сходу победил в конкурсе за звание «Лучшего корпоративного экипажа» фестиваль-карнавала, и сегодня мы не собираемся сдавать позиции. Как говорится, дальше — больше! Наша команда стала опытнее, многочисленнее, ярче, и мы с нетерпением ждем нового увлекательного приключения!» — подчеркнули в Setl Group.

В компании добавили, что в 2021 году для участия в заплыве по рекам и каналам заявилось более двухсот сотрудников.

«Среди них немало настоящих ценителей сапсерфинга, которые просто не могли упустить возможности принять участие в главном заплыве лета — в самом центре Санкт-Петербурга!» — заявили в Setl Group.