Жительница Петербурга случайно обнаружила, что её лечат от коронавируса в поликлинике, хотя она в отпуске на даче и ни к каким врачам не обращалась.
«Сегодня зашла на портал «Здоровье петербуржца» в раздел моих обращений в медорганизации и узнала, что у меня ковид и меня лечат. А я в отпуске на даче и не в курсе. Это как?» — задалась вопросом Людмила 30 июля в письме «Фонтанке».
Согласно документам, лечением занимается поликлиника № 30 Петроградского района. Но к Людмиле она имеет опосредованное отношение.
«Я к ней относилась много лет назад, сейчас там не наблюдаюсь. Получается у них остались мои данные, ими воспользовались. Вот вам статистика и деньги!»
«Фонтанка» запросила комментарий у комитета по здравоохранению. Там порекомендовали жительнице обратиться в саму поликлинику. И передали информацию в Медицинский информационно-аналитический центр.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге в последнее время растет количество сообщений о том, что горожане находят в своих личных кабинетах на госуслугах записи о медицинской помощи, которую они никогда не получали. Ковид разделил медицинские организации на те, что богатеют, и те, что с трудом сводят концы с концами.