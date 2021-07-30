Жительница Петербурга случайно обнаружила, что её лечат от коронавируса в поликлинике, хотя она в отпуске на даче и ни к каким врачам не обращалась.



«Сегодня зашла на портал «Здоровье петербуржца» в раздел моих обращений в медорганизации и узнала, что у меня ковид и меня лечат. А я в отпуске на даче и не в курсе. Это как?» — задалась вопросом Людмила 30 июля в письме «Фонтанке».

Согласно документам, лечением занимается поликлиника № 30 Петроградского района. Но к Людмиле она имеет опосредованное отношение.