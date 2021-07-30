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Петербурженку лечат от ковида, пока она отдыхает на даче

Жительница Петербурга случайно обнаружила, что её лечат от коронавируса в поликлинике, хотя она в отпуске на даче и ни к каким врачам не обращалась.

«Сегодня зашла на портал «Здоровье петербуржца» в раздел моих обращений в медорганизации и узнала, что у меня ковид и меня лечат. А я в отпуске на даче и не в курсе. Это как?» — задалась вопросом Людмила 30 июля в письме «Фонтанке».

Согласно документам, лечением занимается поликлиника № 30 Петроградского района. Но к Людмиле она имеет опосредованное отношение.

«Я к ней относилась много лет назад, сейчас там не наблюдаюсь. Получается у них остались мои данные, ими воспользовались. Вот вам статистика и деньги!»

Фото: Читательница «Фонтанки» Людмила
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«Фонтанка» запросила комментарий у комитета по здравоохранению. Там порекомендовали жительнице обратиться в саму поликлинику. И передали информацию в Медицинский информационно-аналитический центр.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге в последнее время растет количество сообщений о том, что горожане находят в своих личных кабинетах на госуслугах записи о медицинской помощи, которую они никогда не получали. Ковид разделил медицинские организации на те, что богатеют, и те, что с трудом сводят концы с концами.

Фото: Читательница «Фонтанки» Людмила

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Комментарии (16)

172185222
зато вакцинироваться не заставят)
LiChaBaTa
Ну а что такого? Кто-то пилит денежки бюджетные. В России разве можно жить без этого?
Zdobsi
Надо значит всем проверить госуслуги и жалобы писать потом. Когда жалобы массовыми будут-тогда эту лавочку прикроют. А пока жалобы единичные-списывают на ошибки баз данных.
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