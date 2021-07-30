Глава ВОЗ: Опасных штаммов коронавируса будет еще больше

«ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нем и он продолжает меняться. Таким образом возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще больше, пока вирус продолжает распространяться», — приводит его слова ТАСС .

Как сообщил 30 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, следует ожидать появления новых особо опасных вариантов коронавируса в дополнение к штаммам «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».

По словам Гебрейесуса, в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость COVID-19 выросла на 80%, то есть почти вдвое. А в Африке на 80% увеличилась смертность. Глава организации связывает это с увеличением мобильности и контактов, а также перегрузкой систем здравоохранения в мире.



Ранее в ВОЗ заявили, что выявленный в России штамм коронавируса АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе. Этот вариант был исключен из списка тех, за которыми ведется особое наблюдение.

