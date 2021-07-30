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Глава ВОЗ: Опасных штаммов коронавируса будет еще больше

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, его вариантов станет больше. Количество заболевших на планете растет.

Как сообщил 30 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, следует ожидать появления новых особо опасных вариантов коронавируса в дополнение к штаммам «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».

«ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нем и он продолжает меняться. Таким образом возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще больше, пока вирус продолжает распространяться», — приводит его слова ТАСС.

По словам Гебрейесуса, в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость COVID-19 выросла на 80%, то есть почти вдвое. А в Африке на 80% увеличилась смертность. Глава организации связывает это с увеличением мобильности и контактов, а также перегрузкой систем здравоохранения в мире.

Ранее в ВОЗ заявили, что выявленный в России штамм коронавируса АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе. Этот вариант был исключен из списка тех, за которыми ведется особое наблюдение.

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Комментарии (4)

Ivan Topor
Лучшие разработчики из Воза уже трудятся над новыми штаммами?..
Аппаратчик мокрой классификации
Опасных для фарм-корпораций и местечковых импортёров гигиенических масок? :))
nuga
И фальшивыми тестами все это время чего то там выявляют? CDC американская ,производитель тест систем подала заявку на аннулирование этих тестов после 31 декабря 2021. Суть в том,что они типа немножко поиграли, вирус выдумали для теста и притянут за уши задолго до выпуска тестов и обьявления Ковида в 2020 году.Теперь они обязуются со следующего года выпустить тесты с настоящим.А пока весь мир ими пользуется,объявляя людей зараженными и вводя коды,паспорта.На очереди -вакцины. Пфайзер объявлена неэффективной,16% на четвертый месяц,предлагая колоть бустерными каждые четыре месяца.
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