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ВОЗ: Штамм коронавируса из России не представляет «глобальной опасности»

Штамм коронавируса АТ.1, обнаруженный в России в январе 2021 года, не представляет опасности в глобальном масштабе. Как 28 июля заявили ТАССу во Всемирной организации здравоохранения, штамм исключен из списка тех, за которыми ведется особое наблюдение.

В этот список AT.1 попал 9 июня. Причем в ВОЗ подчеркнули, что считают неправильным называть штамм «российским».

«Мы бы не называли его «российским вариантом». Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — уточнили в организации.

Особую озабоченность в ВОЗ сейчас вызывают четыре штамма COVID-19 — «дельта» («индийский»), «альфа» («британский»), «бета» («южноафриканский») и «гамма» («бразильский»).

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