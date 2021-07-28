ВОЗ: Штамм коронавируса из России не представляет «глобальной опасности»

Штамм коронавируса АТ.1, обнаруженный в России в январе 2021 года, не представляет опасности в глобальном масштабе. Как 28 июля заявили ТАССу во Всемирной организации здравоохранения, штамм исключен из списка тех, за которыми ведется особое наблюдение.



В этот список AT.1 попал 9 июня. Причем в ВОЗ подчеркнули, что считают неправильным называть штамм «российским».



«Мы бы не называли его «российским вариантом». Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — уточнили в организации.

