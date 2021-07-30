Путешествие из Петербурга в инфекционку. 13 детей госпитализированы после обеда в ресторане на Шаумяна

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области 30 июля, отравлением закончилась поездка в Петербург для группы из 18 школьников и двух сопровождающих. Уже на обратном пути 15 человек почувствовали себя плохо, при этом доехать до Екатеринбурга из них смогли только четверо, остальных (10 детей и одного взрослого) пришлось снимать с поезда.



Их госпитализировали по пути следования: в больницы Костромской и Кировской областей. Ещё трое детей уехали в инфекционку родного города. У заболевших обнаружены ДНК сальмонеллы.