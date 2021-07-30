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Путешествие из Петербурга в инфекционку. 13 детей госпитализированы после обеда в ресторане на Шаумяна

У вернувшихся из Петербурга школьников нашли сальмонеллу

Туристическая группа школьников вернулась из Петербурга в Екатеринбург без половины участников. Путешественников снимали с поезда с симптомами отравления, всего в больницах — 13 отравившихся детей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области 30 июля, отравлением закончилась поездка в Петербург для группы из 18 школьников и двух сопровождающих. Уже на обратном пути 15 человек почувствовали себя плохо, при этом доехать до Екатеринбурга из них смогли только четверо, остальных (10 детей и одного взрослого) пришлось снимать с поезда.

Их госпитализировали по пути следования: в больницы Костромской и Кировской областей. Ещё трое детей уехали в инфекционку родного города. У заболевших обнаружены ДНК сальмонеллы.

Вагон, в котором ехала тургруппа, продезинфицирован. Турфирма «Вольный ветер» попала под административное расследование. В местном управлении уверены, что поездку школьников организовали без оглядки на санитарное законодательство.

Петербургский Роспотребнадзор также занят расследованием. Установлено, что тургруппа перед поездкой обедала в ресторане гостиницы «Ладога». 26 июля инспекторы закрыли заведение до решения суда, сообщали в управлении.

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