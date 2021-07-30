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Почему сапсёрфинг полезен для здоровья, рассказывает специалист

Заведующая неврологическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» — партнера «Фонтанка-SUP» рассказала, как влияет на организм катание на сапе, и ответила на самые часто задаваемые вопросы про сапсёрфинг.

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Осталось меньше суток до грандиозного физкультурного праздника «Фонтанка-SUP». Любители сапсёрфинга из 10 стран и 85 городов России и зарубежья проплывут по рекам и каналам Петербурга.

«Доктор Питер» выяснил у медиков, почему сап — это не только весело и увлекательно, но и очень полезно для здоровья. На вопросы ответила заведующая неврологическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» (партнера мероприятия), врач-невролог, вестибулолог, кандидат медицинских наук Анна Кудрявцева.

— Может ли катание на сапе укрепить мышцы позвоночника и исправить осанку?

— Прямой связи между сапсерфингом и исправлением осанки нет, но есть два фактора, которые могут этому способствовать. Во-первых, такие тренировки действительно позволяют укрепить мышцы — и спины, и рук, и ног, потому что во время катания на сапе задействуются практически все мышцы тела. Во-вторых, эти занятия, как и любое взаимодействие с водой, дают колоссальный заряд положительных эмоций, позволяя в буквальном смысле расправить плечи.

— Важно ли для здоровья тренировать вестибулярный аппарат? Как он улучшает общее самочувствие?

— Для полностью здорового организма специальная тренировка вестибулярного аппарата не нужна. Этот орган, который воспринимает и анализирует положение тела в пространстве, а также отвечает за равновесие, расположен во внутреннем ухе. В норме его работа обеспечивается рецепторами внутреннего уха, которым помогают глаза, рецепторы на стопах и в суставных сумках, связках и мышцах конечностей. Раздражение через них передается в мозг, он обрабатывает сигналы, и мы держим баланс, даже не обращая на это внимания.

Но длительное или очень сильное раздражение рецепторов вестибулярного аппарата может привести к их перевозбуждению, за которым наступит сбой (возникнет головокружение, тошнота и другие симптомы). Это может произойти на аттракционах, любых водных видах транспорта, в гамаке или даже во время долгой поездки на машине. У всех людей рецепторы работают по-разному, поэтому у одних, например, возникает морская болезнь, а у других нет.

Независимо от того, есть ли проблемы с укачиванием у вас, плавание на сапе поможет улучшить баланс, задействовать мышцы кора (комплекс мышц, отвечающих за стабилизацию таза, бедер и позвоночника), станет аэробной нагрузкой, а также силовой тренировкой. Сап не качается, а скользит по воде, поэтому не раздражает рецепторы, но, чтобы удержаться на нем, придется находить баланс, тем самым тренируя вестибулярный аппарат.

— Можно ли использовать такой вид тренировки пожилым людям? В чем положительное влияние «малых нагрузок»?

— Сапсерфинг прекрасно подходит для пожилых людей. Во время тренировки не увеличивается число сердечных сокращений, отсутствует выраженная нагрузка на суставы, а также риск получить растяжение сухожилий или связок, да и вообще какую-либо травму. При этом занятия не только развивают способность удержать равновесие (что тоже важно для людей пожилого возраста), но и расслабляют, дарят положительные эмоции, помогают бороться со стрессом и депрессией. Отмечу, что людям в возрасте лучше начинать занятия сапсерфингом с положения сидя или на коленях и уже по мере тренировки баланса переходить к катанию на сапе стоя.

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.
Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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Комментарии (1)

hal9000
Ничего лучше для здоровья нет кроме обычного бега трусцой..а от гребли у женщин плечи мужицкие становятся..как даст в морду..улетишь нафиг...
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