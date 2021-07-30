Почему сапсёрфинг полезен для здоровья, рассказывает специалист

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Осталось меньше суток до грандиозного физкультурного праздника «Фонтанка-SUP». Любители сапсёрфинга из 10 стран и 85 городов России и зарубежья проплывут по рекам и каналам Петербурга. «Доктор Питер» выяснил у медиков, почему сап — это не только весело и увлекательно, но и очень полезно для здоровья. На вопросы ответила заведующая неврологическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» (партнера мероприятия), врач-невролог, вестибулолог, кандидат медицинских наук Анна Кудрявцева.

— Может ли катание на сапе укрепить мышцы позвоночника и исправить осанку? — Прямой связи между сапсерфингом и исправлением осанки нет, но есть два фактора, которые могут этому способствовать. Во-первых, такие тренировки действительно позволяют укрепить мышцы — и спины, и рук, и ног, потому что во время катания на сапе задействуются практически все мышцы тела. Во-вторых, эти занятия, как и любое взаимодействие с водой, дают колоссальный заряд положительных эмоций, позволяя в буквальном смысле расправить плечи. — Важно ли для здоровья тренировать вестибулярный аппарат? Как он улучшает общее самочувствие? — Для полностью здорового организма специальная тренировка вестибулярного аппарата не нужна. Этот орган, который воспринимает и анализирует положение тела в пространстве, а также отвечает за равновесие, расположен во внутреннем ухе. В норме его работа обеспечивается рецепторами внутреннего уха, которым помогают глаза, рецепторы на стопах и в суставных сумках, связках и мышцах конечностей. Раздражение через них передается в мозг, он обрабатывает сигналы, и мы держим баланс, даже не обращая на это внимания.