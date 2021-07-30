Кино Петербурга поддержали 60 миллионами. Среди получателей — драма о школьном теракте и комедия с Глюкозой

Комитет по культуре 30 июля объявил результаты конкурса на господдержку кинопроизводителей. По его итогам 19 фильмов получили от города 59 миллионов рублей. Эти деньги помогут петербургским режиссерам снять 4 художественных фильма и 15 документальных.
Самую большую субсидию — в 10 миллионов рублей — получила Автономная некоммерческая организация по осуществлению кинопроектов «Продюсерский центр «Интерфест» на производство фильма «Дополнительный урок». Режиссером картины станет Дмитрий Губарев (сериал «Физрук, «Спасите Колю»), это будет драма на тему школьного терроризма, где женщина-патрульная попытается предотвратить бойню в колледже.
Чуть больше 9 миллионов получила Ассоциация «Международный культурно-просветительский центр «Шелковый путь» на картину «Моя ужасная сестра» актера и режиссера театра и кино Александра Галибина («Сестренка», «Маруся форева!»). Это комедия, в которой сыграют Глюкоза, Владимир Яглыч, а также две юные актрисы — София Петрова и Марта Кесслер. Сюжет фильма разворачивается вокруг сложных отношений двух сводных сестер, чьи родители полюбили друг друга. Девочки будут сражаться за внимание взрослых и пытаться их рассорить.
7,7 миллиона дали Автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, научно-популярного кинематографа, образования «Просвещение» для работы над фильмом «Пять процентов» Дмитрия Светозарова (сериал «Улицы разбитых фонарей», «Преступление и наказание»). Как ранее рассказывал режиссер, он написал сценарий к фильму во время пандемии. Легкая комедия рассказывает о противостоянии стариков-мошенников древней закалки и жуликов нового века.
Самую скромную сумму среди игровых фильмов — чуть меньше 3 миллионов — получила Автономная некоммерческая организация «Творческий центр Андрея Носкова». Они снимут фильм «Опытный образец», режиссером станет Андрей Носков, больше известный как актер ролями в российских сериалах «Любовь по контракту», «Кто в доме хозяин?» и других.
Остальные 15 документальных фильмов получили меньше 30 миллионов на всех. Документалисты снимут фильм о режиссере Игоре Масленникове «Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?» (фильму дали 936 тысяч рублей). Лента «Блокадный футбол» будет посвящена историческому футбольному матчу в блокадном Ленинграде (1 миллион 114 тысяч рублей). Несколько фильмов расскажут о жизни деятелей культуры — композиторе Сергее Слонимском, операторе Дмитрие Месхиеве, а также о творческом союзе Алексея Германа и Светланы Кармалиты.
Как уже писала «Фонтанка», общую сумму субсидий в этом году значительно сократили. Если в 2019 году кинематографисты могли претендовать на 200 миллионов рублей, то в 2020 году город выделил на субсидии только 120 миллионов. В этом году городской бюджет дал на кино 100 миллионов рублей, при этом только 59 из них пойдет на субсидирование киносъемок. Остальную сумму, как сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре, направят на поддержку фестивалей и проектов.
Прошедшие два года подряд лидерами конкурса субсидий становились киноленты режиссера Алексея Козлова: его фильм «Пантелеев (Спасти любой ценой)» получил 70 миллионов в 2019 году, а комедия «Легкий жанр» — 65 миллионов в 2020 году.