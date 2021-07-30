Кино Петербурга поддержали 60 миллионами. Среди получателей — драма о школьном теракте и комедия с Глюкозой

Комитет по культуре 30 июля объявил результаты конкурса на господдержку кинопроизводителей. По его итогам 19 фильмов получили от города 59 миллионов рублей. Эти деньги помогут петербургским режиссерам снять 4 художественных фильма и 15 документальных.

Самую большую субсидию — в 10 миллионов рублей — получила Автономная некоммерческая организация по осуществлению кинопроектов «Продюсерский центр «Интерфест» на производство фильма «Дополнительный урок». Режиссером картины станет Дмитрий Губарев (сериал «Физрук, «Спасите Колю»), это будет драма на тему школьного терроризма, где женщина-патрульная попытается предотвратить бойню в колледже.



Чуть больше 9 миллионов получила Ассоциация «Международный культурно-просветительский центр «Шелковый путь» на картину «Моя ужасная сестра» актера и режиссера театра и кино Александра Галибина («Сестренка», «Маруся форева!»). Это комедия, в которой сыграют Глюкоза, Владимир Яглыч, а также две юные актрисы — София Петрова и Марта Кесслер. Сюжет фильма разворачивается вокруг сложных отношений двух сводных сестер, чьи родители полюбили друг друга. Девочки будут сражаться за внимание взрослых и пытаться их рассорить.

7,7 миллиона дали Автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, научно-популярного кинематографа, образования «Просвещение» для работы над фильмом «Пять процентов» Дмитрия Светозарова (сериал «Улицы разбитых фонарей», «Преступление и наказание»). Как ранее рассказывал режиссер, он написал сценарий к фильму во время пандемии. Легкая комедия рассказывает о противостоянии стариков-мошенников древней закалки и жуликов нового века.

Самую скромную сумму среди игровых фильмов — чуть меньше 3 миллионов — получила Автономная некоммерческая организация «Творческий центр Андрея Носкова». Они снимут фильм «Опытный образец», режиссером станет Андрей Носков, больше известный как актер ролями в российских сериалах «Любовь по контракту», «Кто в доме хозяин?» и других.

