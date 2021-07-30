Дзюба: Ухожу обратно в мир позитива, хватит переживать за чемпионат Европы

Как рассказал нападающий «Зенита» Артём Дзюба 30 июля на своей странице в Instagram, он оправился после провала сборной России на чемпионате Европы по футболу. Футболист возвращается в «мир позитива».

«Всем хорошего дня, настроения солнечного! Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Так что всё. Я снова всё тот же. Так что начинаем. Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. И, кстати, ребята, спасибо всем за вашу доброту, переживания, всё нормальненько. Чуть-чуть погрустили — и хватит», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в историях.

