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Дзюба: Ухожу обратно в мир позитива, хватит переживать за чемпионат Европы

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба, похоже, вышел из депрессии после провального для сборной России Евро-2020. Игрок заявил, что больше не переживает из-за этого.

Как рассказал нападающий «Зенита» Артём Дзюба 30 июля на своей странице в Instagram, он оправился после провала сборной России на чемпионате Европы по футболу. Футболист возвращается в «мир позитива».

«Всем хорошего дня, настроения солнечного! Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Так что всё. Я снова всё тот же. Так что начинаем. Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. И, кстати, ребята, спасибо всем за вашу доброту, переживания, всё нормальненько. Чуть-чуть погрустили — и хватит», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в историях.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место на групповом этапе и осталась без плей-офф. Вскоре после этого главный тренер Станислав Черчесов ушел в отставку. На его место пришел Валерий Карпин, у которого непростые отношения с Дзюбой. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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