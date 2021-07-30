Комтранс назвал улицы в центре Петербурга, где чаще всего нарушают правила парковки

За первый месяц с того момента, как полиция передала Смольному полномочия штрафовать за неправильную парковку, чиновники обошли 400 городских улиц. На первом месте — Гончарная.

Как сообщает 30 июля комтранс, чаще всего нарушителей находили вблизи Московского вокзала, на Гончарной улице. Следом идет 1-я Советская, и замыкает тройку лидеров Лиговский проспект. В Смольном отметили, что не смущают нарушителей даже регулярные объявления о том, какие именно улицы будут инспектировать, и штраф в три тысячи рублей, не считая эвакуации автомобиля.