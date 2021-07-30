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Комтранс назвал улицы в центре Петербурга, где чаще всего нарушают правила парковки

За первый месяц с того момента, как полиция передала Смольному полномочия штрафовать за неправильную парковку, чиновники обошли 400 городских улиц. На первом месте — Гончарная.

Как сообщает 30 июля комтранс, чаще всего нарушителей находили вблизи Московского вокзала, на Гончарной улице. Следом идет 1-я Советская, и замыкает тройку лидеров Лиговский проспект. В Смольном отметили, что не смущают нарушителей даже регулярные объявления о том, какие именно улицы будут инспектировать, и штраф в три тысячи рублей, не считая эвакуации автомобиля.

Смольный взял на себя борьбу с парковщиками в конце июня. Улицы проверяют как пешие инспекторы, так и автомобили с фотовидеофиксацией. За первые три недели Смольный нашел 8,5 тысячи нарушителей.

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Комментарии (9)

DimDimych
Странно.. Почему на Гончарной? Там есть целая стоянка у вокзала на полторы машины и вокруг везде стоянка запрещена - т.е. все для людей сделано, а они на Гончарную прутся зачем-то.
dedmoroz_5e4d8827384c2
когда депутаты запретят платную парковку?
Gary
Эвакуаторов не хватает, что-ли? Вывезти корыта куда-нибудь в Шушары разок-другой, тогда парковаться может быть научатся.
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