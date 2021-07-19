8,5 тысячи нарушителей и один труп. Комтранс Петербурга отчитался о работе с нарушителями правил парковки

Как рассказали 19 июля в комитете по транспорту, из 451 случая, до которых инспекторы «дошли ногами», по 78 был составлен протокол об административном правонарушении (ст. 12.6 КоАП РФ), по 373 — о задержании транспортного средства. Постановлений по делам вынесено 364. Если говорить об автоматической фотофиксации, то при 4 тысячах удачных кадров вышло 420 постановлений.

Общие итоги первых трех недель, в которые комитет исполнял новые для него полномочия, выглядят так: 8 579 выявленных нарушений, 1 238 вынесенных постановлений, 0 отмененных протоколов и 76 заявок в дирекцию по организации дорожного движения об устранении замечаний. Цифры растут от недели к неделе: к примеру, с 29 июня по 5 июля было всего выявлено 1 379 нарушений, неделей позже — 2 773 , а затем — 4 457 .



При этом инспекторы перед эвакуацией проверяют, нет ли в салоне домашних животных или детей. По данным «Фонтанки», ровно неделю назад на Купчинской улице в припаркованной не по правилам иномарке обнаружили тело водителя. «Фонтанка» запросила подробности у пресс-службы МВД.

Комтранс с 29 июня перенял от МВД полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных дел за нарушение правил остановки и стоянки, а также по эвакуации автомобилей. Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП, работает комитет в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Постановление об административном правонарушении выносится в автоматическом и ручном режиме. В первом случае автомобили с автоматической фотофиксацией курсируют по заранее утвержденным маршрутам, интервал — 15–20 минут. Стационарные камеры фиксируют ситуацию раз в минуту. Затем материалы поступают в государственную информационную систему, где автоматически формируется постановление, затем оно направляется адресату по почте.

