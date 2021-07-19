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8,5 тысячи нарушителей и один труп. Комтранс Петербурга отчитался о работе с нарушителями правил парковки

Смольный нашел 4,5 тысячи парковочных нарушителей в Петербурге за прошлую неделю

За прошлую неделю инспекторы петербургского комитета по транспорту лично выявили 451 случай нарушения правил парковки при запрещающих знаках и разметке. Еще 4 006 попали в объективы камер фотофиксации.

Как рассказали 19 июля в комитете по транспорту, из 451 случая, до которых инспекторы «дошли ногами», по 78 был составлен протокол об административном правонарушении (ст. 12.6 КоАП РФ), по 373 — о задержании транспортного средства. Постановлений по делам вынесено 364. Если говорить об автоматической фотофиксации, то при 4 тысячах удачных кадров вышло 420 постановлений.

Общие итоги первых трех недель, в которые комитет исполнял новые для него полномочия, выглядят так: 8 579 выявленных нарушений, 1 238 вынесенных постановлений, 0 отмененных протоколов и 76 заявок в дирекцию по организации дорожного движения об устранении замечаний. Цифры растут от недели к неделе: к примеру, с 29 июня по 5 июля было всего выявлено 1 379 нарушений, неделей позже — 2 773, а затем — 4 457.

При этом инспекторы перед эвакуацией проверяют, нет ли в салоне домашних животных или детей. По данным «Фонтанки», ровно неделю назад на Купчинской улице в припаркованной не по правилам иномарке обнаружили тело водителя. «Фонтанка» запросила подробности у пресс-службы МВД.

Комтранс с 29 июня перенял от МВД полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных дел за нарушение правил остановки и стоянки, а также по эвакуации автомобилей. Речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП, работает комитет в зонах действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» с установленной дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Постановление об административном правонарушении выносится в автоматическом и ручном режиме. В первом случае автомобили с автоматической фотофиксацией курсируют по заранее утвержденным маршрутам, интервал — 15–20 минут. Стационарные камеры фиксируют ситуацию раз в минуту. Затем материалы поступают в государственную информационную систему, где автоматически формируется постановление, затем оно направляется адресату по почте.

Кроме того, курсируют пешие инспекторы. Если они видят нарушение, то оформляют протокол задержания транспортного средства и вызывают через диспетчерскую службу эвакуатор. Сотрудник службы эвакуации принимает по акту задержанное авто и увозит на штрафстоянку, которая закреплена за районом.

Подробнее о том, что изменится для автомобилистов и как теперь нарушителям придется вызволять свои машины, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

AlBerkut
'Как рассказали 19 июля в комитете по транспорту, из 451 случая, до которых инспекторы «дошли ногами», по 78 был составлен протокол об административном правонарушении (ст. 12.6 КоАП РФ),'
Бху-га-га! 12.6 КоАП РФ...
Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов
Больше комментариев по грамотности (ну или граММатнАсти) чинуш комтранса нет, достаточно такого глубокого знания КоАП 😂😂😂
Как же весело в суде будет обжаловать их писанину, может ради прикола и мне под знаком 3.27 паркануться, поржём с судьёй 😉😎😂😂
vvivanov
каждая вторая машина закрывает номера. эти платные стоянки только ухудшили жизнь тем, у кого их нет, потому что все стали ставить на дублирующих улицах. но кого это волнует...
263836471
А ещё хочется дождаться парковочных комплексов в центре - не вырванных из улично-дорожной сети мест, а паркингов - с крышей, видеонаблюдением и без снега и "сосулей" зимой.
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