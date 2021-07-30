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Россия выделит миллион долларов независимым СМИ Азии, Африки и Латинской Америки

Россия выделит 1 млн долларов на поддержку независимых СМИ в рамках программы ЮНЕСКО

Правительство Российской Федерации распорядилось перечислить в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО миллион долларов. Сумму будут переводить частями — по 250 тысяч долларов ежегодно с 2022 по 2025 год.

Как сообщил МИД России 29 июля на свой официальной странице в Facebook, деньги направят на защиту свободы выражения мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся государствах. В их число входят страны СНГ, а также Азии, Африки и Латинской Америки.

Средства будут использованы для работ по укреплению безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, а также на борьбу с дезинформацией и «фейковыми новостями», в том числе связанными с пандемией коронавируса.

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Комментарии (17)

Gorki
Оттуда нашим "независимым" приплачивают. Все хотят денег.
chip1
Невероятно, задушив у себя свободу СМИ, Путин помогает деньгами СМИ иностранных государств) Вот он, уровень - волшебник))
AlBerkut
Так, Фонтанка ведь юрлицо? Где зарегистрировано? Ну всё поняли, да, срочно сменить прописку на латиноамериканскую, африканскую, какую угодно😉😂😂😂
А что, независимое африканское СМИ - петербургское интернет-издание Фонтанка, звучит! 😎😂😂😂
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