Россия выделит миллион долларов независимым СМИ Азии, Африки и Латинской Америки

Правительство Российской Федерации распорядилось перечислить в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО миллион долларов. Сумму будут переводить частями — по 250 тысяч долларов ежегодно с 2022 по 2025 год.



Как сообщил МИД России 29 июля на свой официальной странице в Facebook, деньги направят на защиту свободы выражения мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся государствах. В их число входят страны СНГ, а также Азии, Африки и Латинской Америки.



Средства будут использованы для работ по укреплению безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, а также на борьбу с дезинформацией и «фейковыми новостями», в том числе связанными с пандемией коронавируса.

