Летальная статистика по коронавирусу пополнилась 67 смертями в Петербурге

В Петербурге 67 человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки. Накануне их было 64. Об этом 30 июля сообщает оперативный штаб.



В целом по России за день зафиксировали 794 смерти от COVID-19. Вчера этот показатель в третий раз подобрался к максимуму в 799.