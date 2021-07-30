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Летальная статистика по коронавирусу пополнилась 67 смертями в Петербурге

В Петербурге 67 человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки. Накануне их было 64. Об этом 30 июля сообщает оперативный штаб.

В целом по России за день зафиксировали 794 смерти от COVID-19. Вчера этот показатель в третий раз подобрался к максимуму в 799.

Всего с начала пандемии в летальную статистику попал 157 771 человек. В Петербурге COVID-19 за все время забрал 19 171 жизнь.

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