В Рио-де-Жанейро отметят снятие антиковидных мер четырёхдневным общегородским праздником

«Чтобы отметить это возвращение, город в течение года будет продвигать «Рио-де-ново», календарь событий, которые вернут в город традиционный образ жизни. Начало праздника — 2 сентября, когда наступит новый этап смягчения ограничений. Год празднования завершится 2 сентября 2022 года городским праздником — «Днём воссоединения», — говорится в сообщении правительства Рио-де-Жанейро, которое цитирует РИА Новости.

Как сообщило в пятницу, 30 июля, городское правительство, если в городе сохранится нисходящий эпидемиологический сценарий пандемии COVID-19, кариоки (жители Рио. — Прим. ред.) смогут вернуться на улицы без ограничений на основе плана возобновления активности.

На четыре дня — со 2 по 5 сентября — местные власти запланировали полтора десятка различных мероприятий, видов активности и отдыха для жителей. Перекрытые улицы города позволят провести на открытых площадках и с ограничением заполняемости гастрономические, музыкальные и культурные мероприятия, детские праздники и спортивные чемпионаты.



Первый этап восстановления активности в Рио продлится со 2 сентября по 17 октября и включает снятие ограничений на мероприятия на открытом воздухе, допуск 50% полностью привитых посетителей на футбольные стадионы, в ночные клубы и концертные залы. Всё — с сохранением масочного режима.



С 17 октября ограничения по числу полностью привитых посетителей планируют отменить, а с 15 ноября использование масок останется обязательным только в больницах и общественном транспорте.



Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паеш пообещал горожанам, что, если всё пойдет по плану и с согласия медиков, новогодние праздники в Рио будут «самыми масштабными в истории города», и подтвердил намерение в феврале провести карнавал.

