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В Рио-де-Жанейро отметят снятие антиковидных мер четырёхдневным общегородским праздником

Общегородской праздник пройдёт 2–5 сентября в Рио-де-Жанейро по случаю снятия коронавирусных ограничений

Власти бразильского города Рио-де-Жанейро планируют отпраздновать снятие санитарных ограничений после пандемии четырёхдневными гуляньями 2–5 сентября.

Как сообщило в пятницу, 30 июля, городское правительство, если в городе сохранится нисходящий эпидемиологический сценарий пандемии COVID-19, кариоки (жители Рио. — Прим. ред.) смогут вернуться на улицы без ограничений на основе плана возобновления активности.

«Чтобы отметить это возвращение, город в течение года будет продвигать «Рио-де-ново», календарь событий, которые вернут в город традиционный образ жизни. Начало праздника — 2 сентября, когда наступит новый этап смягчения ограничений. Год празднования завершится 2 сентября 2022 года городским праздником — «Днём воссоединения», — говорится в сообщении правительства Рио-де-Жанейро, которое цитирует РИА Новости.

На четыре дня — со 2 по 5 сентября — местные власти запланировали полтора десятка различных мероприятий, видов активности и отдыха для жителей. Перекрытые улицы города позволят провести на открытых площадках и с ограничением заполняемости гастрономические, музыкальные и культурные мероприятия, детские праздники и спортивные чемпионаты.

Первый этап восстановления активности в Рио продлится со 2 сентября по 17 октября и включает снятие ограничений на мероприятия на открытом воздухе, допуск 50% полностью привитых посетителей на футбольные стадионы, в ночные клубы и концертные залы. Всё — с сохранением масочного режима.

С 17 октября ограничения по числу полностью привитых посетителей планируют отменить, а с 15 ноября использование масок останется обязательным только в больницах и общественном транспорте.

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паеш пообещал горожанам, что, если всё пойдет по плану и с согласия медиков, новогодние праздники в Рио будут «самыми масштабными в истории города», и подтвердил намерение в феврале провести карнавал.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге, наоборот, продлили антиковидные ограничения до 29 августа. При этом начиная со 2 августа в городе откроют фуд-корты и торговые островки в ТРЦ.

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Комментарии (2)

olla
молодцы, точная дата победы над вирусом говорит о серьезности всего происходящего. Мир как-никогда разумен, все действия властей научно обоснованы,человек - царь природы!)
kоt-obormot
Samba!
Samba de janeiro
samba, samba de janeiro
samba de janeiro!..
Бубу Бубубу бумбум.
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