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В Абакане пьяный «антиваксер» поджёг прививочную палатку Минобороны

Пьяный житель Абакана поджёг палатку пункта вакцинации на Первомайской площади

Гражданин в сильном алкогольном опьянении поджёг палатку пункта вакцинации Минобороны в Абакане. Инцидент произошёл накануне, 29 июля, сообщили в пресс-службе правительства Республики Хакасия.

Фото: соцсети ТВ «Абакан»
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Уточняется, что палатку для прививок на Первомайской площади в Абакане военные установили по просьбе главы республики. Покусившийся на неё мужчина был оперативно задержан. По визуальным оценкам представителей правоохранительных органов, находясь в изменённом состоянии, он не осознавал, что сделал.


Площадь пожара составила 0,5 кв. метра, повреждён наружный баннер, пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК).

Напомним, что в Петербурге также появились шатры для вакцинации. Правда, их эффективность пока не впечатляет.

Фото: соцсети ТВ «Абакан»

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Комментарии (7)

mihagr76
Всё что надо знать об антиваксерах))
Эрнесто
Жил товарищ скучно, в ближайший год будет веселиться и отстегивать деньги, а потом уедет в пионерлагерь костюмы защиты шить.
kоt-obormot
Вот так и живем.
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