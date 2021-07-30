Гражданин в сильном алкогольном опьянении поджёг палатку пункта вакцинации Минобороны в Абакане. Инцидент произошёл накануне, 29 июля, сообщили в пресс-службе правительства Республики Хакасия.

Уточняется, что палатку для прививок на Первомайской площади в Абакане военные установили по просьбе главы республики. Покусившийся на неё мужчина был оперативно задержан. По визуальным оценкам представителей правоохранительных органов, находясь в изменённом состоянии, он не осознавал, что сделал.





Площадь пожара составила 0,5 кв. метра, повреждён наружный баннер, пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК).

