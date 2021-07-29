Жительнице Юнтолово пообещали запустить новый автобус до метро. Она пожаловалась Беглову на транспортную доступность микрорайона

Жительница Юнтолово записала видеообращение губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором попросила его помочь с решением проблемы транспортной доступности микрорайона. Обращение показали 29 июля во время ежемесячного выступления главы города в эфире телеканала 78.



По словам женщины, добраться до метро жители Юнтолово могут только на двух коммерческих маршрутах, единственный социальный автобус большой вместимости № 112 доезжает только до железнодорожных станций Лахта и Ольгино.

Во время телепередачи Беглов позвонил главе комитета по транспорту Кириллу Полякову. «Там маленькое расстояние от края рельсов до края проезжей части Приморского проспекта и небезопасный переезд для автобуса большой вместимости. В рамках новой модели транспортного обслуживания в июле 2022 года планируется введение маршрута 120, который будет обслуживаться автобусами средней вместимости, и довозить людей до станции "Беговая"», — сообщил Поляков. В ответ Беглов попросил его ускорить запуск маршрута и открыть его к 1 сентября.