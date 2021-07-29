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Жительнице Юнтолово пообещали запустить новый автобус до метро. Она пожаловалась Беглову на транспортную доступность микрорайона

Из Юнтолово до метро «Беговая» к 1 сентября запустят новый социальный маршрут

Жительница Юнтолово записала видеообращение губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором попросила его помочь с решением проблемы транспортной доступности микрорайона. Обращение показали 29 июля во время ежемесячного выступления главы города в эфире телеканала 78.

По словам женщины, добраться до метро жители Юнтолово могут только на двух коммерческих маршрутах, единственный социальный автобус большой вместимости № 112 доезжает только до железнодорожных станций Лахта и Ольгино.

Во время телепередачи Беглов позвонил главе комитета по транспорту Кириллу Полякову. «Там маленькое расстояние от края рельсов до края проезжей части Приморского проспекта и небезопасный переезд для автобуса большой вместимости. В рамках новой модели транспортного обслуживания в июле 2022 года планируется введение маршрута 120, который будет обслуживаться автобусами средней вместимости, и довозить людей до станции "Беговая"», — сообщил Поляков. В ответ Беглов попросил его ускорить запуск маршрута и открыть его к 1 сентября.

«Есть», — ответил Поляков.

Отметим, что губернатор Александр Беглов отвечает на вопросы журналиста телеканала 78 раз в месяц. Телеинтервью он начал давать ещё во время предвыборной кампании в 2019 году. Участие жителей было скорее исключением для этого формата. В 2021 году Владимир Путин, проведя прямую линию общения с населением, поручил губернаторам проводить подобные мероприятия. Планировалось, что Беглов начнёт принимать звонки петербуржцев в рамках ежемесячного выхода в эфир на 78 канале, однако в итоге губернатор и телеканал ограничились заранее записанными видеообращениями.

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Почему ни кто не возмущён заголовком?!): если пожаловалась, то - на "транспортную недоступность", либо - "транспортную доступность" нужно брать в кавычки! ) Млин, я так с вами русскому научусь..)
Ivanov11
Показуху устроил клоун . Я там живу и никакой транспортный чиновник из Смольного НИКОГДА НЕ ЗНАЛ И НЕ ЗНАЕТ , какое там небольшое расстояние на железнодорожном переезде у платформы Ольгино при звонке , а тут был дан сразу правильный ответ . Заранее подготовились к этому звонку . Им в цирке надо выступать , а не в Смольном работать .
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