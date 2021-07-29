Беглов: я бы не стал говорить, что третья волна завершилась и всё хорошо

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что о завершении третьей волны пандемии коронавируса в городе говорить рано. Об этом он заявил 29 июля в ходе эфира на телеканале 78.



«Радует то, что на сегодняшний день госпитализация снизилась на 28 процентов. У нас есть в резерве 3 тысячи коек. Мы стали открывать другие стационары, но ещё далеко от того, чтобы сказать, что идеально», — отметил он.

По его словам, горожане стали активнее вакцинироваться, кто-то уже переболел, однако этого недостаточно.