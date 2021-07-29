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Беглов: я бы не стал говорить, что третья волна завершилась и всё хорошо

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что о завершении третьей волны пандемии коронавируса в городе говорить рано. Об этом он заявил 29 июля в ходе эфира на телеканале 78.

«Радует то, что на сегодняшний день госпитализация снизилась на 28 процентов. У нас есть в резерве 3 тысячи коек. Мы стали открывать другие стационары, но ещё далеко от того, чтобы сказать, что идеально», — отметил он.

По его словам, горожане стали активнее вакцинироваться, кто-то уже переболел, однако этого недостаточно.

Также Беглов заявил, что в ближайшее время для жителей блокадного Ленинграда и пожилых людей появится возможность привиться на дому.

Ранее председатель комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что третья волна коронавируса в Петербурге идет на спад, освобождаются койки, все меньше больных ежедневно попадают в больницы.

В связи с этим город постепенно возвращает стационары к плановой работе. Через несколько дней вновь откроет двери Многопрофильная больница № 2. На очереди — Госпиталь для ветеранов войн.

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Комментарии (1)

nuga
Я бы не стал говорить? Конечно, подвезли новую партию.Перерывчик небольшой.
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