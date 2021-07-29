Губернатор Петербурга анонсировал открытие фуд-кортов в торговых центрах

По его словам, соответствующее постановление он подпишет в ближайшие дни. «На протяжении 10 дней сотрудники Смольного и Роспотребнадзора работали с бизнесом и договорились о правилах. И буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление», — отметил он в эфире телеканала 78.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что одним из предложений по возобновлению работы предприятий питания было на 100% вакцинировать персонал, за исключением тех, у кого есть прямые противопоказания.

Фуд-корты перестали работать с 17 июня. Они смогут возобновить работу на определенных условиях. Территория фуд-корта должна быть ограничена, а поток на входах и выходах должны контролировать сотрудники.

