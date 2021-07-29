Лия Ахеджакова предположила интересантов скандала вокруг «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова считает, что скандал вокруг ее монолога в спектакле «Первый хлеб» театра «Современник» — часть борьбы за власть в этом учреждении культуры. Об этом она рассказала 29 июля РБК.

«Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем, кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия» — заявила актриса, чьи слова приводит издание.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России поручил подчиненным изучить и дать оценку информации в СМИ, касающейся возможного оскорбления ветеранов «в одной из театральных постановок» театра «Современник». Жалобу в Генпрокуратуру на монолог персонажа Ахеджаковой отправила общественная организация «Офицеры России», ранее уже проявлявшая себя в ситуации с выставкой в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер.