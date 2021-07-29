Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Что по медалям

Новый день на Олимпиаде — новая историческая медаль у сборной России. В этот раз порадовали гребцы. Василиса Степанова и Елена Орябинская только полгода назад встали в пару, а уже сегодня — серебряные медалистки Игр в Токио по академической гребле. Это первая отечественная медаль в этом виде с Афин-2004, а у женщин — с 2000-го.

На дуэт россиянок не ставил никто. Даже для СШОР им. В. Коренькова Курортного района Петербурга, за которую выступает Степанова, это стало большим сюрпризом, хоть и очень приятным.



Наши девушки выдали отличный финиш в гребле 🤩🚣‍♀️



Степанова и Орябинская навязали мощную борьбу в концовке – и это был просто топ. Спасибо за первую медаль дня 🥈 pic.twitter.com/sA40BMLaCr — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

Не верили в Степанову и Орябинскую и операторы. Всю дистанцию они держали в кадре только экипажи фаворитов — Канады, Новой Зеландии и Великобритании, хотя россиянки были совсем рядом. В итоге на финише наши девушки выдали фантастический рывок. Едва не угнались за новозеландками, которые выиграли золото, но это было бы, наверное, слишком сказочно.

Вторую российскую медаль дня увозит из Токио дзюдоист Нияз Ильясов. Он взял бронзу в весе до 100 кг в бою с шестикратным призером чемпионата мира и серебряным призером Рио-2016 Варламом Липартелиани из Грузии.



📹 Ильясов вырвал бронзу в самом конце поединка! Судьи дали нашему парню вазари за вот этот прием 👇



Нияз дожал соперника в самый нужный момент! Просто класс! pic.twitter.com/PyLGxGl0pz — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

Еще одну бронзу завоевал пловец Клемент Колесников на дистанции 100 м вольным стилем. Но сердечки фанатов спорта он украл уже после заплыва, объяснив почему плывет в яркой розовой шапочке. Как оказалось, так его бабушка лучше видит по телевизору.

Единственное золото

Главными героинями дня стали фехтовальщицы Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина. Российская женская сборная в финале разгромила Францию 45:34. Несмотря на счет, победа далась нелегко.



Марта Мартьянова уже на старте подвернула голеностоп. Заменить ее было нельзя, потому что в предыдущем раунде она сама сменила Загидуллину, а обратные замены запрещены. Пришлось брать длинную медицинскую паузу. Марта вернулась и довела бой до конца. Со стадиона ее увозили на коляске, но с золотой медалью на шее.



Ремонт

Сколько презервативов нужно, чтобы починить байдарку? Ответ дали сервисмены австралийской сборной. Джессике Фокс предстояло выступить на Олимпиаде, но нос ее байдарки немного потрескался. На него нанесли специальную смесь и натянули сверху презерватив, чтобы зафиксировать.



EXCLUSIVE: Live vision of what cost Jess Fox the Gold. It's never good when one of these break...#Tokyo2020 #Olympics #CanoeSlalom pic.twitter.com/If4wfpRrw0 — Punt Club (@puntclub) July 27, 2021

Видео необычного ремонта Джессика Фокс опубликовала 29 июля в своих социальных сетях. «Спорим, вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок», — написала спортсменка.

Ремонт прошел настолько успешно, что 27-летняя австралийка выиграла бронзовую медаль на байдарке.

И тут стоит напомнить, что недостатка в презервативах у спортсменов на Олимпиаде нет. Организаторы раздают спортсменам на Играх тысячи изделий для безопасного секса начиная с 1988 года. На Олимпиаде в Токио обещали раздать 160 тысяч презервативов. Официально это делается в рамках борьбы со СПИДом и ВИЧ, но все и всё прекрасно понимают.



Коронавирус

Коронавирус продолжает сжимать кольцо вокруг олимпийской деревни. Очередной день — очередной рекорд по заболевшим в Токио. На этот раз местные власти отчитались о 3 865 новых случаях COVID-19. Но в Международном олимпийском комитете не видят взаимосвязи с проведением соревнований.

«Насколько мне известно, нет ни одного случая передачи инфекции от спортсменов или представителей олимпийского движения населению Токио», — заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

В самой олимпийской деревне за прошедшие сутки зафиксированы 24 положительных теста, три из которых у не названных спортсменов.

Цитата дня

Бронзовый призер Токио-2020 в дзюдо Мадина Таймазова, выступающая за Петербург, примет участие в смешанных командных соревнованиях, несмотря на травму глаза.

«Я буду драться! Может, я вчера была похожа на психа, но в команде я буду еще больше похожа. Одно дело — бороться за себя, другое — за всю команду, за Россию, за нас. Ответственности еще больше, но не той, которая давит, тут такая ответственность — я за них убью!» — сказала Таймазова.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

