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Росрыболовство требует от структуры «Норникеля» более 58 млрд компенсации после аварии в Норильске. Акции компании падают

Акции «Норникеля» падают на фоне иска Росрыболовства о возмещении ущерба после норильской катастрофы

Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») с требованием компенсировать ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3. Вред оценен в 58,7 млрд рублей.

Как сообщает 29 июля объединенная пресс-служба Росрыболовства, прямой ущерб из-за гибели рыбы оценивается в 3,6 млрд рублей, затраты на восстановление состояния биоресурсов — более чем в 55 млрд рублей.

«Установлено, что разлив дизтоплива оказал существенное влияние на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий», — отмечают в ведомстве.

Результаты проведенной экспертизы показали, что в натуральном выражении вред от разлива нефтепродуктов, которому подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы, составил 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов.

На фоне обращения Росрыболовства в суд акции «Норникеля» на Московской бирже 29 июля в середине дня упали примерно на 2,5% к началу торгов. Позже показатели немного восстановились. К вечеру цена бумаг компании падает на 1,5%, с 25 671 до 25 310 рублей за акцию.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Около 21 тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. После критики несвоевременной реакции местных властей президентом Владимиром Путиным был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела. Расследуются факты нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнения земли и воды в результате разлива нефтепродуктов из хранилища на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

Ростехнадзор по итогам проверки назвал причиной разлива нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. Суд оштрафовал НТЭК на 146,2 млрд рублей. В марте компания отчиталась о выплате штрафа. В правительстве РФ заявили, что эта сумма пойдет на восстановление экологии Сибирского макрорегиона.

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Комментарии (3)

McGillavry
Причём тут компания? Весь ущерб надо взыскивать лично с владельца. В десятикратном размере. Чтобы знал, на что действительно надо тратить доходы от предприятия, которым на халяву завладел. И это — не самые большие яхты.
RemyMartin
Значит надо покупать 🤔
Аппаратчик мокрой классификации
Интересно, росрыболовство всем составом за эти бабки икру метать будет или традиционно наймут тожиков?
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