Росрыболовство требует от структуры «Норникеля» более 58 млрд компенсации после аварии в Норильске. Акции компании падают

Как сообщает 29 июля объединенная пресс-служба Росрыболовства, прямой ущерб из-за гибели рыбы оценивается в 3,6 млрд рублей, затраты на восстановление состояния биоресурсов — более чем в 55 млрд рублей.

Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») с требованием компенсировать ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3. Вред оценен в 58,7 млрд рублей.

«Установлено, что разлив дизтоплива оказал существенное влияние на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий», — отмечают в ведомстве.

Результаты проведенной экспертизы показали, что в натуральном выражении вред от разлива нефтепродуктов, которому подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы, составил 8,89 тыс. тонн водных биоресурсов.

На фоне обращения Росрыболовства в суд акции «Норникеля» на Московской бирже 29 июля в середине дня упали примерно на 2,5% к началу торгов. Позже показатели немного восстановились. К вечеру цена бумаг компании падает на 1,5%, с 25 671 до 25 310 рублей за акцию.