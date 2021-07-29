Ищете новых впечатлений от Петербурга? Вам сюда!

Проект «Фонтанки» и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга «(От)личный Петербург» — гид по новой туристической географии Северной столицы позволит рассредоточить туристские потоки и сделать более равномерной нагрузку на инфраструктуру города, считают представители федеральных туроператоров, которых опросил «Вестник АТОР».

«Многие туристы хотят увидеть современный Петербург — те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе недавно. Все чаще путешественники совмещают экскурсионную классику с посещением новых локаций», — говорят в компании «Тари Тур». Оператор отмечает рост интереса туристов к новым локациям — Лахта Центр, парк 300-летия Санкт-Петербурга, стадион «Газпром Арена», «Севкабель» и Новая Голландия.

Представитель туроператора «Дельфин» рекомендует побывать на «Газпром Арене» и ее окрестностях. Компания «АЛЕАН» советует путешественникам «Севкабель», с площадки которого открываются самые красивые закаты в городе и Музей Железных дорог России. Все названные, а также десятки других локаций представлены в новом проекте «Фонтанки», который покажет туристам «Петербург глазами петербуржцев», а жителям города поможет заново открыть привычные места и познакомиться с необычными достопримечательностями. Путеводитель «(От)личный Петербург» — это сайт, на котором собраны любимые места петербуржцев, — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане приходят «для души» — после работы, в выходные, в качестве культурного досуга и показывают своим друзьям. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании». На сайте — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию.