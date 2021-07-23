(От)личный Петербург. «Фонтанка» представляет гид по новой туристической географии Северной столицы

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Путеводитель «(От)личный Петербург» — это сайт, на котором собраны любимые места петербуржцев, — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане приходят «для души» — после работы, в выходные, в качестве культурного досуга и показывают своим друзьям. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании».

На сайте — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи — в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где — самые необычные дворы, а где — самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, — ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков.

Ну а если вы смотрите этот гид заранее — перед визитом в Петербург — он поможет спланировать дату поездки. Ведь вовсе незачем стремиться увидеть именно белые ночи, есть множество других праздников и фестивалей, которые порадуют взрослых и детей и останутся самыми яркими кадрами вашей отпускной фотоленты. Мы также предлагаем петербуржцам и гостям города проголосовать за любимые места — здания, музеи, дворы, общественные пространства, музеи, отели — и добавить свою точку на карте, чтобы составить по-настоящему народный путеводитель по Северной столице. Найти новые точки притяжения и неочевидные достопримечательности помогают эксперты. О своем видении новой туристической географии и целях проекта «(От)личный Петербург» профессионалы туристической индустрии рассказали «Фонтанке». Зарина Догузова, глава Ростуризма: Даже если вы десятки раз были в Петербурге, всегда есть 1000 и одна причина вернуться. Сегодня Питер стремительно меняется. Новая Голландия, Ленрезерв, Бертгольд-центр, «Этажи». Скоро в Лахта-центре откроется самый высокий в Европе ресторан, а рядом расположится новый яхт-клуб, в котором не только современная марина, но и самый первый корабль в истории российского флота — «Полтава», воссозданный по оригинальным чертежам Петра I. Новый Петербург — это сочетание традиционного и авангардного, модного и консервативного. Питер — про особую атмосферу и настроение, он свой для каждого, и каждый может его открывать вновь и вновь.

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга: Поработав в трех туристских столицах — Сочи, Москве и Петербурге, я стал смотреть на свой город другими глазами. Я понял, что ни гости, ни мы сами, жители Петербурга, всего его разнообразия не знаем. Конечно, есть великие музеи. Но есть что-то еще. И это «что-то еще» у каждого свое. Для кого-то это рестораны, для кого-то это парки, для кого-то — дворики, для кого-то — ландшафты или урбанистические решения. Интересов очень много, и надо это систематизировать, создать конструктор путешествия. В процессе обсуждений с участниками рынка родилось понимание, что главный туристский продукт Петербурга — его особая, неповторимая атмосфера. Из этого родилась программа «Новая туристическая география» — продвижение перспективных видов туризма, отвечающих интересам тех людей, которые хотят приехать в Петербург. Лев Лурье, основатель «Дома культуры Льва Лурье»: С советских времен методика работы с туристами в Петербурге была построена так, что им показывают несколько главных достопримечательностей. Но этого не хватает. Актуальными становятся дома в стиле эклектика и модерн, места жизни Бродского, Довлатова, Гребенщикова. Бандитский Петербург 90-х годов — тоже страница нашей истории, поэтому рассказывать об этом можно и нужно. Такие экскурсии проводят экскурсоводы-любители. Но сейчас нет единого доступного агрегатора, который бы помог туристам сориентироваться в многообразии и найти нужный продукт. Проект «(От)личный Петербург» может стать таким туристическим «убером».



Юнис Теймурханлы, генеральный менеджер отеля «Гельвеция»: Раньше поездки в Петербург носили организованный характер, сейчас доминирует индивидуальный путешественник, тот, кто формирует тур сам. Ему очень хочется увидеть город, как его видят сами горожане. В путеводителе «(От)личный Петербург» мы как петербуржцы советуем следовать нашим советам и увидеть то неизвестное или малоизвестное, что наверняка им понравится. То есть это Петербург глазами петербуржцев. Марина Липецкая, директор Фонда «Центр стратегических разработок "Северо- Запад"»: Конкуренция разных городов за туриста возрастает, и многие меняют профиль в зависимости от ожиданий потребителя. Развивая новую культурную географию, Петербург делает ставку на новый тип туриста, который складывается в мире. Мы хотим привлечь людей, которые стремятся к экологичному путешествию, безопасному путешествию, интересному, культурному, направленному на развитие своей личности. Именно этого ожидает современный турист от места, куда он приезжает.