В ночь на пятницу с неба начнут падать звезды. Увидеть метеорный поток можно будет у созвездия Водолей

В ночь на пятницу на небе покажется метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик активности этого звездного дождя ежегодно приходится на 28–29 июля.



Как сообщает РИА Новости 29 июля, заметнее всего звездопад будет в предрассветные часы вдали от городских огней. Увидеть его можно будет в южной части небосвода, где располагается созвездие Водолей.

Пик активности ожидается в 9:00 по московскому времени. Тогда наблюдатели смогут насчитать до 16 метеоров в час. Однако возможно, что зрелищу помешают яркие Луна и Юпитер.