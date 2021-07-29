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На стройплощадке ЖК «Ручьи» в Петербурге рабочие нашли серьёзное оружие

В Петербурге при проведении земляных работ 29 июля был найден огнемёт. Находку сделали на стройплощадке жилкомплекса «Ручьи» на Пискарёвском проспекте.

«При проведении земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. На место были вызваны сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время предмет вывезли с территории жилого комплекса», — прокомментировала ситуацию пресс-служба Группы ЛСР.

«Специалисты взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии обследовали обнаруженный предмет и определили, что данное устройство для стрельбы представляет опасность и подлежит уничтожению на полигоне», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным «Фонтанки», найденное оружие — пехотный огнемёт «Шмель».

Двумя днями ранее 76-миллиметровый артснаряд обнаружили во дворе дома на Новоизмайловском, где он провел более 75 лет.

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