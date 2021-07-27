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Во дворе пятиэтажки на юге Петербурга раскопали «клад» военных лет. Его готовятся взрывать

Во дворе дома на Новоизмайловском нашли снаряд

Жители Московского района Петербурга больше семидесяти лет прожили с артиллерийским снарядом под боком. На отголосок военных лет наткнулись при проведении земляных работ.

Огороженный участок на Новоизмайловском проспекте заметили очевидцы и опубликовали фото в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». По информации «Фонтанки», нечто, похожее на боеприпас, раскопали при проведении земляных работ между пятиэтажками № 17 и 19, о чём около девяти часов вечера поспешили сообщить в экстренные службы.

Приехавшие на место специалисты ОМОН Росгвардии в находке опознали артснаряд.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что на Новоизмайловском найден 76-мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны. «В настоящее время боеприпас вывезен на полигон для уничтожения», — уточнили в ведомстве.

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