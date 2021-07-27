Во дворе пятиэтажки на юге Петербурга раскопали «клад» военных лет. Его готовятся взрывать

Жители Московского района Петербурга больше семидесяти лет прожили с артиллерийским снарядом под боком. На отголосок военных лет наткнулись при проведении земляных работ.



Огороженный участок на Новоизмайловском проспекте заметили очевидцы и опубликовали фото в группе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». По информации «Фонтанки», нечто, похожее на боеприпас, раскопали при проведении земляных работ между пятиэтажками № 17 и 19, о чём около девяти часов вечера поспешили сообщить в экстренные службы.

Приехавшие на место специалисты ОМОН Росгвардии в находке опознали артснаряд.