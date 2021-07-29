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Италия заметила четвертую волну ковида. В больницах пока спокойно

Эксперты заявили о наступлении четвертой волны коронавируса в Италии. Смертность и заболеваемость в стране растет.

Как сообщает 29 июля газета Corriere della Sera, специалисты независимого медицинского фонда GIMBE сделали вывод, что в Италию пришла четвертая волна COVID-19.

По данным экспертов, в период с 21 по 27 июля количество заражений коронавирусом в стране выросло на 64 % (31 963 по сравнению с 19 390 на предыдущей неделе). Также растет число смертей от последствий ковида.

Кроме того, в стране увеличился уровень госпитализации пациентов с COVID-19. Все больше инфицированных попадают в отделения интенсивной терапии. При этом нагрузка на больницы выросла минимально.

Ранее «Фонтанка» писала, что 19 июля о начале четвертой волны коронавируса заявили во Франции. По словам официального представителя правительства республики Габриэля Атталя, темпы заражения на этом этапе выше, чем было раньше.

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Комментарии (1)

mr029
А между прочим, в Италии 50 процентов вакцинированных...
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