Италия заметила четвертую волну ковида. В больницах пока спокойно

Как сообщает 29 июля газета Corriere della Sera, специалисты независимого медицинского фонда GIMBE сделали вывод, что в Италию пришла четвертая волна COVID-19.



По данным экспертов, в период с 21 по 27 июля количество заражений коронавирусом в стране выросло на 64 % (31 963 по сравнению с 19 390 на предыдущей неделе). Также растет число смертей от последствий ковида.



Кроме того, в стране увеличился уровень госпитализации пациентов с COVID-19. Все больше инфицированных попадают в отделения интенсивной терапии. При этом нагрузка на больницы выросла минимально.

