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Ремонт дороги перекроет два съезда с КАД на юго-западе Петербурга

Автомобилистов предупредили об ограничениях на КАД. Дорожные работы закроют для движения сразу два съезда.

Как сообщили 29 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с проведением работ по устранению колейности покрытия на км 71 КАД, на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом будут полностью перекрыты съезды № 7 и 12.

Проехать по съезду № 7 нельзя будет с 02:00 до 7:00 31 июля, а также с 21:00 31 июля до 16:00 первого августа.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Съезд № 12 будет перекрыт с 21:00 первого августа до 6:00 третьего августа и с 21:00 третьего августа до 21:00 четвертого августа.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, какие ограничения будут введены на улицах Петербурга в июле и августе из-за ремонта дорог, тротуаров и набережных.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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