Как сообщили 29 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с проведением работ по устранению колейности покрытия на км 71 КАД, на транспортной развязке в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом будут полностью перекрыты съезды № 7 и 12.



Проехать по съезду № 7 нельзя будет с 02:00 до 7:00 31 июля, а также с 21:00 31 июля до 16:00 первого августа.

