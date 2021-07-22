Как сообщает 22 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 24 июля по 15 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия, который ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по Пискарёвскому проспекту от Свердловской набережной до Пискарёвского путепровода.

Перекрывать будут: с 22:00 13 августа до 5:30 16 августа — Пискаревский проспект от Свердловской набережной до Полюстровского проспекта, включая перекрестки с улицей Жукова и шоссе Революции;

с 18 по 20 августа — боковые проезды Пискаревского проспекта от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов;

с 21 по 23 августа — Пискаревский проспект от Полюстровского проспекта до проспекта Металлистов, включая перекрестки;

с 25 по 26 августа — боковой проезд Пискаревского проспекта от Ключевой улицы до проспекта Металлистов, включая перекресток с Ключевой;

с 28 по 29 августа — Пискаревский проспект от улицы Маршала Тухачевского до проспекта Маршала Блюхера, включая перекрестки с ними;

1 и 4 сентября, с 19:00 4 сентября до 5:30 6 сентября — Пискаревский проспект от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Мечникова;

с 11 сентября до 5:00 12 сентября — перекресток Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова;

с 13 по 15 сентября — боковой проезд Пискаревского проспекта от улицы Куракина до Репнинской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







До 2 октября из-за ремонта дороги будут поэтапно ограничивать и закрывать движение транспорта по улице Куйбышева от Кронверкского проспекта до Петроградской набережной. В том числе 11 сентября закроют Троицкую площадь и Мичуринскую улицу у улицы Куйбышева, а 12 сентября — улицу Чапаева и Мичуринскую у улицы Куйбышева. Работы выполнит ООО «ЭкспрессСтрой».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







До 9 сентября ремонт ООО «СК «Орион плюс» будет с поэтапными ограничениями и перекрытиями движения ремонтировать 4–5 линию В.О. от Университетской набережной до набережной реки Смоленки (без перекрестков). С 11 до 12 сентября из-за работ будут перекрыты Академический и Бугский переулки у 4–5 линии В.О.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







А до 14 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по улице Александра Матросова в Павловске от Елизаветинской улицы до Павловского шоссе. Работы там тоже выполнит ООО «СК «Орион плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







С 24 июля по 15 августа дорожный ремонт ограничит движение по Тихорецкому проспекту от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников. Кроме того, с 13 по 15 августа перекроют проезд по улице Вернадского и Зелёной улице у Тихорецкого проспекта, а с 14 по 15 августа — по проспекту Науки у Тихорецкого проспекта. Асфальт на проспекте в порядок приведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







Помимо этого, с 25 июля 2021 года по 24 июля 2022 года будет ограничено движение по набережной реки Мойки от Круглого переулка до Мошкова переулка. ООО «МИДАС» отремонтирует там стенку набережной.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться







А с 26 июля по 5 сентября из-за ремонта тротуара ограничат проезд по нечетной стороне Большой Морской улицы от набережной Крюкова канала до Исаакиевской площади и по набережной реки Мойки от Почтамтского моста до Фонарного моста. Работы ведет АНП «Объединение «ДОРМОСТ».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





