В Петербурге начали увозить в больницы по 400 — 450 человек в сутки. Свободна каждая третья койка

Количество госпитализаций в среднем составляет 400 — 450 человек в сутки. Тогда как в конце июня переходило отметку в 1 000. Всего в городе развернуто 9 719 коек для COVID-19 и пневмоний, а свободна из них каждая третья — 34,7%.

Третья волна коронавируса в Петербурге идет на спад, освобождаются койки, все меньше больных ежедневно попадают в больницы, сообщили в комздраве по итогам пресс-конференции его председателя Дмитрия Лисовца в ТАСС. Пост опубликован 29 июля на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах — около 19%. Подключены к неинвазивной ИВЛ 247 пациентов, к инвазивной ИВЛ — 140.

В связи с этим город постепенно возвращает стационары к плановой работе. Через несколько дней вновь откроет двери Многопрофильная больница № 2. На очереди — Госпиталь для ветеранов войн.

Как рассказали в комздраве, первый шатер для вакцинации в парке 300-летия наращивает мощности — вчера в нем привили 73 человека. А в начале следующей недели откроется еще один шатер — у станции метро «Приморская», с возможностью вакцинации до 100 человек в день.

Кроме того, скоро будет открыт большой пункт вакцинации в торговом центре «Галерея», в котором можно будет прививать до 1 000 человек в день.