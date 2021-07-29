«Фиорентина» захотела вернуть Кокорина в Россию

Футбольный клуб «Фиорентина» планирует продать нападающего Александра Кокорина в Россию или Турцию, сообщает телеканал «Матч ТВ» 29 июля. Итальянцы рассчитывают продать игрока за 4,5 млн евро — сумму, за которую Кокорина приобрели у московского «Спартака».



По данным телеканала, на связь с «Фиорентиной» выходил ФК «Сочи», за который 30-летний нападающий выступал на правах аренды в 2020 году. Издание «Спорт-Экспресс» опровергает эту информацию и сообщает, что черноморская команда не обращалась к итальянцам по поводу возможного трансфера.



Напомним, с 2016-го по 2019 год (формально до 2020 года) Кокорин выступал за «Зенит». Карьера нападающего в Петербурге закончилась после скандально известной драки в центре Москвы, случившейся в октябре 2018 года.



Сначала форвард вместе со своим другом, экс-партнером по сборной России Павлом Мамаевым, на парковке избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, затем в кофейне «Кофемания» Кокорин ударил стулом чиновника Дениса Пака. В итоге нападающий и полузащитник отправились за решетку. Их выпустили на свободу в сентябре 2019 года.



После тюремного заключения «Зенит» отправил Кокорина в «Сочи» на правах аренды. Летом 2020 года у нападающего закончился контракт с петербургским клубом. В качестве свободного агента футболист перешел в московский «Спартак», у которого форварда в январе 2021 года приобрела «Фиорентина».



На данный момент Кокорин провел за итальянский клуб всего четыре матча. Результативными действиями нападающий не отметился.

