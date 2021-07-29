Экс-глава Бугров арестован на два месяца по делу о мошенничестве с землёй

Суд избрал меру 29 июля бывшему главе Бугровского поселения Ленобласти Геннадию Шорохову, который подозревается в мошенничестве.

Как сообщает 29 июля 47news со ссылкой на пресс-службу Всеволожского городского суда, бывший руководитель сельского совета депутатов во Всеволожском районе Ленобласти, кого следствие видит за лукавыми схемами с подделкой документов и перепродажей земли, получил два месяца ареста.

Задержали Шорохова во вторник, 27 июля, в связи с уголовным делом о мошенничестве с землёй в крупных размерах. Речь идёт о подделке документов от имени главы поселения, с помощью которых злоумышленники нелегально получали в собственность землю. Следователям известно о 28 таких эпизодах.