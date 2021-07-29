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Экс-глава Бугров арестован на два месяца по делу о мошенничестве с землёй

Суд избрал меру 29 июля бывшему главе Бугровского поселения Ленобласти Геннадию Шорохову, который подозревается в мошенничестве.

Как сообщает 29 июля 47news со ссылкой на пресс-службу Всеволожского городского суда, бывший руководитель сельского совета депутатов во Всеволожском районе Ленобласти, кого следствие видит за лукавыми схемами с подделкой документов и перепродажей земли, получил два месяца ареста.

Задержали Шорохова во вторник, 27 июля, в связи с уголовным делом о мошенничестве с землёй в крупных размерах. Речь идёт о подделке документов от имени главы поселения, с помощью которых злоумышленники нелегально получали в собственность землю. Следователям известно о 28 таких эпизодах.

Помимо Шорохова были задержаны ещё двое человек, а как минимум 18 допрошены, часть из них дали признательные показания.

Ранее «Фонтанка» писала, что с самого утра 27 июля сотрудники экономической полиции ГУ МВД проводили обыски в здании администрации Бугровского сельского поселения. Следственные действия касались прежде всего бывшего главы Бугров Геннадия Шорохова. Предположительно, в администрации Бугров подделывали документы на престижные участки, затем оформляли их на аффилированных с администрацией лиц и позже продавали желающим.

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Комментарии (3)

***_555
А если копнуть, как там делилась земля перед постройкой КАД...
266081655
Предполагаю, что он член партии власти.....
alexadmin
Как же так, 30 лет воровал и не наворовал на билет в теплый край?
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